Україна
Шовковський назвав сильні сторони Самсунспора

Шовковський назвав сильні сторони Самсунспора

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 23:05
Оновлено: 23:40
Шовковський оцінив силу Самсунспора перед матчем Динамо в Лізі конференцій
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

В рамках другого туру Ліги конференції свій черговий матч проведе київське "Динамо". Суперником українців буде турецький "Самсунспор".

Перед грою про суперника висловився головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський, передає пресслужба клубу.

Игроки киевского Динамо
Гравці київського "Динамо" . Фото: "Динамо"

Шовковський про сильні сторони "Самсунспора"

Шовковський заявив, що "Самсунспор" провів дивовижний минулий сезон, посівши третє місце в турецькій Суперлізі завдяки потужному фінішному спурту.

Фахівець вважає, що команда демонструє агресивний стиль гри, спираючись на швидкісних гравців, і вдало посилилася під час трансферного вікна, залучивши кваліфікованих виконавців. Шовковський підкреслив, що суперник продовжує успішно виступати в лізі.

"Коли ми говоримо про цю команду, ми маємо розуміти, що на кожній позиції є сильні гравці, від яких можна очікувати впевнених та яскравих дій. Футбол — це командна гра, але індивідуальна майстерність часом вирішує багато", — додав тренер.

"Динамо" в першому турі Ліги конференцій програв "Крістал Пелес". Також клуб в УПЛ зіграв внічию в останніх п'яти матчах.

футбол Динамо Ліга Конференцій Олександр Шовковський єврокубки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
