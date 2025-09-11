Леоненко вірить, що Хацкевич замінить Ротаня на посаді головного тренера Полісся

Олександр Хацкевич. Фото: "Полісся"

Призначення колишнього головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича в житомирське "Полісся" багатьох здивувала. Не секрет, що у нього був конфлікт зі спортивним директором клубу В'ячеславом Шевчуком.

Експерт та колишня зірка "Динамо" Віктор Леоненко розповів, чим займеться його друг в Житомирі, повідомив портал Sport-Express.

Леоненко очікує, що Хацкевич стане очима Буткевича

Леоненко висловив радість за друга, підкресливши, що Хацкевич завдяки своєму досвіду гравця та тренера допомагатиме президенту клубу Геннадію Буткевичу у виборі футболістів і прийнятті стратегічних рішень.

Леоненко вважає, що роль віцепрезидента часто передбачає більший вплив на клубні справи, ніж посада президента.

На тлі серії з шести поразок "Полісся" у всіх турнірах виникло питання, чи може Хацкевич замінити Руслана Ротаня на посаді головного тренера, якщо невдачі продовжаться. Леоненко висловив думку, що такий сценарій є не лише можливим, а й імовірним, натякаючи на потенційне повернення Хацкевича до тренерської роботи.

