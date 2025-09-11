Видео
Главная Спорт Леоненко рассказал, чем Хацкевич будет заниматься в Полесье

Леоненко рассказал, чем Хацкевич будет заниматься в Полесье

Дата публикации 11 сентября 2025 18:45
Леоненко верит, что Хацкевич заменит Ротаня на посту главного тренера Полесья
Александр Хацкевич. Фото: "Полесье"

Назначение бывшего главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича в житомирское "Полесье" многих удивило. Не секрет, что у него был конфликт со спортивным директором клуба Вячеславом Шевчуком.

Эксперт и бывшая звезда "Динамо" Виктор Леоненко рассказал, чем займется его друг в Житомире, сообщил портал Sport-Express.

Леоненко выразил радость за друга, подчеркнув, что Хацкевич благодаря своему опыту игрока и тренера будет помогать президенту клуба Геннадию Буткевичу в выборе футболистов и принятии стратегических решений.

Леоненко считает, что роль вице-президента часто предполагает большее влияние на клубные дела, чем должность президента.

На фоне серии из шести поражений "Полесья" во всех турнирах возник вопрос, может ли Хацкевич заменить Руслана Ротаня на посту главного тренера, если неудачи продолжатся. Леоненко выразил мнение, что такой сценарий является не только возможным, но и вероятным, намекая на потенциальное возвращение Хацкевича к тренерской работе.

