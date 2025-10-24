Відео
Леоненко закликав до кадрових змін в Динамо

Леоненко закликав до кадрових змін в Динамо

Дата публікації: 24 жовтня 2025 16:45
Оновлено: 16:55
Віктор Леоненко розкритикував Шовковського після поразки Динамо від Самсунспора
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" програло обидва матчі основного раунду Ліги конференцій. Після поразки від "Кристал Пелес" (0:2) команда поступилася й "Самсунспору" (0:3).

Свою думку про гру висловив колишній гравець "Динамо" Віктор Леоненко в коментарі порталу Sport-express.ua.

Виктор Леоненко
Віктор Леоненко. Фото: Спорт-24 Канал

Леоненко пропонує змінити клад "Динамо"

Фахівець жорстко розкритикував команду після поразки від "Самсунспора" та назвав призначення Олександра Шовковського на посаду головного тренера помилкою від самого початку. Він вважає, що навіть чемпіонство минулого сезону не може виправдати нинішню гру команди.

"Закинули зірочку на емблему, але зараз усі лають "Динамо", — сказав Леоненко.

На думку ексфутболіста, найгіршим у складі киян був Олександр Караваєв, який на 30-й хвилині не влучив у порожні ворота, а в епізоді з другим голом помилився в обороні.

Відповідаючи на запитання, як вийти з кризи, Леоненко заявив, що клубу потрібно повністю оновити склад, але це неможливо через агентські впливи та контракти. Тому, за його словами, залишається лише терпіти й "плюватися біля телевізора".

Нагадаємо, футболіст донецького "Шахтаря" жорстко відреагував на провокації польських фанатів.

Гравець національної збірної України невдовзі може перейти в мадридський "Реал".

футбол Динамо Ліга Конференцій Віктор Леоненко Самсунспор
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
