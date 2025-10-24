Видео
Леоненко призвал к кадровым изменениям в Динамо

Леоненко призвал к кадровым изменениям в Динамо

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 16:45
обновлено: 16:55
Виктор Леоненко раскритиковал Шовковского после поражения Динамо от Самсунспора
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" проиграло оба матча основного раунда Лиги конференций. После поражения от "Кристал Пэлес" (0:2) команда уступила и "Самсунспору" (0:3).

Свое мнение об игре высказал бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко в комментарии порталу Sport-express.ua.

Виктор Леоненко
Виктор Леоненко. Фото: Спорт-24 Канал

Леоненко предлагает сменить состав "Динамо"

Специалист жестко раскритиковал команду после поражения от "Самсунспора" и назвал назначение Александра Шовковского на должность главного тренера ошибкой. Он считает, что даже чемпионство прошлого сезона не может оправдать нынешнюю игру команды.

"Закинули звездочку на эмблему, но сейчас все ругают "Динамо", — сказал Леоненко.

По мнению экс-футболиста, худшим в составе киевлян был Александр Караваев, который на 30-й минуте не попал в пустые ворота, а в эпизоде со вторым голом ошибся в обороне.

Отвечая на вопрос, как выйти из кризиса, Леоненко заявил, что клубу нужно полностью обновить состав, но это невозможно из-за агентских влияний и контрактов. Поэтому, по его словам, остается только терпеть и "плеваться у телевизора".

Напомним, футболист донецкого "Шахтера" жестко отреагировал на провокации польских фанатов.

Игрок национальной сборной Украины вскоре может перейти в мадридский "Реал".

