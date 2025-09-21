Відео
Головна Спорт Левченко оцінила своє п'яте місце на чемпіонаті світу в Токіо

Левченко оцінила своє п'яте місце на чемпіонаті світу в Токіо

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 16:26
Левченко назвала п’яте місце позитивним завершенням сезону у стрибках у висоту
Юлія Левченко. Фото: Reuters

У Токіо, Японія, завершився чемпіонат світу з легкої атлетики. В останній день пройшов фінал зі стрибків у висоту, в якому українка Юлія Левченко посіла п'яте місце з результатом 1.97 м.

Левченко в коментарі "Суспільному" оцінила свій виступ на турнірі.

Левченко рада своєму виступу

Левченко висловила задоволення своїм виступом, назвавши його позитивним завершенням сезону.

"П’яте місце? Я дуже задоволена, що на такій позитивній ноті завершився сезон. Я щаслива, всім вдячна за підтримку. Дуже рада тому, що відчула: можу боротися, і результат, який я показала, був медальний — лише за спробам ми розійшлися. Мені це приємно, для мене це особиста перемога", — заявила Левченко.

Левченко висловила задоволення рішенням суддів двічі зробити паузу через сильну зливу.

За її словами, це допомогло зберегти якість стрибків, адже виступати під дощем було б складно і менш ефективно.

При цьому вона зазначила, що погода залишалася теплою, хоча доріжки були мокрими, але їх вчасно висушували, що забезпечило прийнятні умови для змагань.

Також спортсменка підкреслила, що перерва через дощ не вплинула негативно на її налаштування, а навпаки — допомогла їй.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
