Левченко назвала пятое место положительным завершением сезона в прыжках в высоту

В Токио, Япония, завершился чемпионат мира по легкой атлетике. В последний день прошел финал по прыжкам в высоту, в котором украинка Юлия Левченко заняла пятое место с результатом 1.97 м.

Левченко в комментарии "Суспільному" оценила свое выступление на турнире.

Юлия Левченко. Фото: Reuters

Левченко рада своему выступлению

Левченко выразила удовлетворение своим выступлением, назвав его позитивным завершением сезона.

"Пятое место? Я очень довольна, что на такой позитивной ноте завершился сезон. Я счастлива, всем благодарна за поддержку. Очень рада тому, что почувствовала: могу бороться, и результат, который я показала, был медальный — только по попыткам мы разошлись. Мне это приятно, для меня это личная победа", — заявила Левченко.

Левченко выразила удовлетворение решением судей дважды сделать паузу из-за сильного ливня.

По ее словам, это помогло сохранить качество прыжков, ведь выступать под дождем было бы сложно и менее эффективно.

При этом она отметила, что погода оставалась теплой, хотя дорожки были мокрыми, но их вовремя высушивали, что обеспечило приемлемые условия для соревнований.

Также спортсменка подчеркнула, что перерыв из-за дождя не повлиял негативно на ее настрой, а наоборот — помог ей.

