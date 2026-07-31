Левченко виключена зі списку учасників чемпіонату Європи з легкої атлетики

Українська спортсменка Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться з 10 по 16 серпня в англійському Бірмінгемі. Україну у стрибках у висоту могли представляти одразу чотири спортсменки. Однак у турнірі візьмуть участь лише дві з них.

Юлія Левченко та Катерина Табашник пропустять турнір, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на World Athletics.

Кваліфікація на чемпіонат Європи з легкої атлетики завершилася 26 липня. Прямим нормативом виявилася висота 1,94 м. Його змогли виконати лише 10 спортсменок, які візьмуть участь у змаганнях. Решта учасниць потраплять на турнір відповідно до рейтингу World Athletics.

Заявка на чемпіонат Європи з легкої атлетики (стрибки у висоту серед жінок). Фото: скриншот World Athletics

Амбіції Магучіх і травма Левченко

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх готується до турніру в статусі чинної чемпіонки. Вона перемагала на Євро-2022 у Мюнхені та Євро-2024 у Римі. Також Україну на змаганнях представлятиме Ірина Геращенко, яка на минулому чемпіонаті завоювала "бронзу".

Не зможе взяти участь у турнірі Юлія Левченко. Вона вдало розпочала сезон із перемог на січневому турнірі в Коттбусі та Вайнхаймі, а також зі срібної медалі на зимовому чемпіонаті світу в приміщенні в Торуні з результатом 1,99 м. Окрім того, вона здобула перемогу на етапі Діамантової ліги у Сямені наприкінці травня 2026 року. Юлія виконала норматив на чемпіонат Європи, проте влітку отримала побутову травму, після якої продовжує відновлюватися.

Головними конкурентками Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко стануть Ангеліна Топіч (Сербія), Марія Жодзік (Польща) та Крістіна Гонзель (Німеччина). Головна суперниця українок Нікола Оліслагерс з Австралії зі зрозумілих причин у турнірі не братиме участі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про те, скільки олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх заробляє на рік.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в іспанській "Жироні" ухвалили важливе рішення щодо того, де Владислав Ванат гратиме в наступному сезоні.