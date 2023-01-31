Ібраїма Конате отримав травму і не допоможе Ліверпулю у матчах із Реалом

Лідер "Ліверпуля" потрапив у лазарет із травмою: що зробив Юрген Клопп
Французький захисник англійського "Ліверпуля" Ібраїма Конате пропустить низку важливих матчів своєї команди через тяжку травму.
Футболіст може пробути у лазареті як мінімум кілька місяців, повідомляє Daily Mail.
-
У Шостці на держпідприємстві пролунав сильний вибух: постраждали люди
-
Третій епізод серіалу "Останні з нас" встановив новий рекорд: такого не було у "Дому дракона"
-
У святковому зверненні Орбан заявив, що Угорщина межує з росією, а не з Україною
-
Мокрий сніг із дощем, але тепло: яка погода чекає на українців завтра
-
Вірусні інфекції та розвиток хвороб Паркінсона і Альцгеймера: вчені знайшли зв'язок
-
Паливо, газ, електро та гібрид: одесити за рік придбали понад 100 тисяч авто
-
Війна путіна проти України підштовхує радянські країни до нових союзів, — Bloomberg
-
5 правил макіяжу найпопулярнішої акторки Туреччини Ханде Ерчел
-
Пара євро-долар: експерти озвучили очікування до кінця зими
-
"У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових
23-річний Ібраїма Конате поповнив список травмованих футболістів "Ліверпуля". Гравець збірної Франції постраждав під час недільної поразки від "Брайтона" з рахунком 2:1. "Червоні" не лише вилетіли з Кубка Англії, а й втратили одного із найважливіших футболістів.
Які матчі пропустить Конате?
Очікується, що Конате пропустить ігри Прем'єр-ліги проти "Вулвергемптона" цієї суботи та дербі у Мерсісайді 13 лютого, за яким піде поїздка на матч з "Ньюкаслом" на "Сент-Джеймс Парк" 18 лютого.
Природа травми ставить під питання його можливість зіграти проти мадридського "Реала" у 1/8 Ліги чемпіонів. Однак існує ймовірність, що до 21 лютого француз все ж таки встигне повернутися до складу команди.
Проблема Клоппа
Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп змушений обходитися без низки важливих футболістів у ключові моменти сезону. Він все ще не може розраховувати на Вірджила Ван Дейка, Луїса Діаса, Роберто Фірміно та Діогу Жота.
Щоб компенсувати відсутність Ібраїми Конате, "Ліверпуль" відкликав Ріса Вільямса з оренди у "Блекпулі". До Нейта Філіпса виявляли інтерес з усієї Європи, але "Ліверпулю" доведеться двічі подумати, перш ніж дозволити йому піти після такого розвитку подій.
Нагадаємо, "Манчестер Сіті" погодився відправити Жоау Канселу в оренду до мюнхенської "Баварії". Португалець потрапив у немилість до головного тренера Хосепа Гвардіоли та не виходив на поле в жодному з останніх трьох матчів.
Тим часом півзахисника збірної України Михайла Мудрика критикували через використання образливого расового терміну в соціальних мережах.