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Лідер "Ліверпуля" потрапив у лазарет із травмою: що зробив Юрген Клопп

31 січня 2023 21:26
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ібраїма Конате отримав травму і не допоможе Ліверпулю у матчах із Реалом
Ще один захисник "червоних" надовго вибув із ладу
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Французький захисник англійського "Ліверпуля" Ібраїма Конате пропустить низку важливих матчів своєї команди через тяжку травму.

Футболіст може пробути у лазареті як мінімум кілька місяців, повідомляє Daily Mail.

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23-річний Ібраїма Конате поповнив список травмованих футболістів "Ліверпуля". Гравець збірної Франції постраждав під час недільної поразки від "Брайтона" з рахунком 2:1. "Червоні" не лише вилетіли з Кубка Англії, а й втратили одного із найважливіших футболістів.

Які матчі пропустить Конате?

Очікується, що Конате пропустить ігри Прем'єр-ліги проти "Вулвергемптона" цієї суботи та дербі у Мерсісайді 13 лютого, за яким піде поїздка на матч з "Ньюкаслом" на "Сент-Джеймс Парк" 18 лютого.

Ібраїма Конате

Природа травми ставить під питання його можливість зіграти проти мадридського "Реала" у 1/8 Ліги чемпіонів. Однак існує ймовірність, що до 21 лютого француз все ж таки встигне повернутися до складу команди.

Проблема Клоппа

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп змушений обходитися без низки важливих футболістів у ключові моменти сезону. Він все ще не може розраховувати на Вірджила Ван Дейка, Луїса Діаса, Роберто Фірміно та Діогу Жота.

Щоб компенсувати відсутність Ібраїми Конате, "Ліверпуль" відкликав Ріса Вільямса з оренди у "Блекпулі". До Нейта Філіпса виявляли інтерес з усієї Європи, але "Ліверпулю" доведеться двічі подумати, перш ніж дозволити йому піти після такого розвитку подій.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" погодився відправити Жоау Канселу в оренду до мюнхенської "Баварії". Португалець потрапив у немилість до головного тренера Хосепа Гвардіоли та не виходив на поле в жодному з останніх трьох матчів.

Тим часом півзахисника збірної України Михайла Мудрика критикували через використання образливого расового терміну в соціальних мережах.

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