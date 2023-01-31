Ибраима Конате получил травму и не поможет Ливерпулю в матчах с Реалом

Лидер "Ливерпуля" попал в лазарет с травмой: что сделал Юрген Клопп
Французский защитник английского "Ливерпуля" Ибраима Конате пропустит ряд важных матчей своей команды из-за тяжелой травмы.
Футболист может пробыть в лазарете как минимум несколько месяцев, сообщает Daily Mail.
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23-летний Ибраима Конате пополнил список травмированных футболистов "Ливерпуля". Игрок сборной Франции пострадал во время воскресного поражения от "Брайтона" со счетом 2:1. "Красные" не только вылетели из Кубка Англии, но и потеряли одного из важнейших футболистов.
Какие матчи пропустит Конате?
Ожидается, что Конате пропустит игры Премьер-лиги против "Вулверхэмптона" в эту субботу и дерби в Мерсисайде 13 февраля, за которым последует поездка на матч с "Ньюкаслом" на "Сент-Джеймс Парк" 18 февраля.
Природа травмы ставит под вопрос его возможность сыграть против мадридского "Реала" в 1/8 Лиги чемпионов. Однако существует вероятность, что до 21 февраля француз все же успеет вернуться в строй.
Проблема Клоппа
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вынужден обходиться без ряда важных футболистов в ключевые моменты сезона. Он все еще не может рассчитывать на Вирджила Ван Дейка, Луиса Диаса, Роберто Фирмино и Диогу Жота.
Чтобы компенсировать отсутствие Ибраимы Конате, "Ливерпуль" отозвал Риса Уильямса из аренды в "Блэкпуле". К Нэйту Филлипсу проявляли интерес со всей Европы, но "Ливерпулю" придется дважды подумать, прежде чем позволить ему уйти после такого развития событий.
Напомним, "Манчестер Сити" согласился отправить Жоау Канселу в аренду в мюнхенскую "Баварию". Португалец попал в немилость к главному тренеру Хосепу Гвардиоле и не выходил на поле ни в одном из последних трех матчей.
Тем временем полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик был подвергнут критике из-за использования оскорбительного расового термина в социальных сетях.