К'єза відмовив Гаттузо від виклику до збірної Італії

Федеріко К'єза в матчі за "Ліверпуль". Фото: Reuters/Phil Noble

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо втратив ще одного важливого гравця перед поєдинками відбору на чемпіонат світу. Після травми Мойзе Кіна "скуадра адзурра" дізналася ще одну негативну новину.

Федеріко К'єза не зіграє у двох найближчих поєдинках за національну команду, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Реклама

Читайте також:

У листопаді збірній Італії належить зіграти два поєдинки в рамках відбору на Кубок Світу-2026. Уже 13 листопада в Кишиневі "скуадра адзурра" проведе зустріч із Молдовою, після чого 16 листопада битиметься в Мілані з Норвегією.

Федеріко К'єза на тренуванні. Фото: Reuters/Phil Noble

Хто не допоможе збірній Італії

Головний тренер команди Дженнаро Гаттузо оголосив, що Федеріко К'єза пропустить два найближчі матчі. Півзахисник кілька років був одним із лідерів "скуадри адзурри", але востаннє виступав за неї ще 2024 року. Цього разу запасний футболіст "Ліверпуля" теж відмовився від виклику до збірної Італії. Наставник команди не пояснив причин.

"Я часто спілкуюся з К'єзою, нам просто потрібно поважати рішення, які ми обидва приймаємо, і мотиви, якими ми керуємося. Мені більше нічого сказати", — пояснив Гаттузо.

Після шести матчів збірна Італії йде на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026. "Скуадра адзурра" відстає від Норвегії на три бали.

Нагадаємо, збірна України теж готується до важливих поєдинків відбору, які можна буде подивитися в прямому ефірі.

А дружина одного з лідерів "синьо-жовтих" вразила кадрами спокусливої фотосесії.