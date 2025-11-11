Видео
Лидер сборной Италии отказался выступать за команду

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 08:31
обновлено: 08:58
Кьеза отказал Гаттузо от вызова в сборную Италии
Федерико Кьеза в матче за "Ливерпуль". Фото: Reuters/Phil Noble

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо лишился еще одного важного игрока перед поединками отбора на чемпионат мира. После травмы Мойзе Кина "скуадра адзурра" узнала еще одну негативную новость. 

Федерико Кьеза не сыграет в двух ближайших поединках за национальную команду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо

Читайте также:

В ноябре сборной Италии предстоит сыграть два поединка в рамках отбора на Кубок Мира-2026. Уже 13 ноября в Кишиневе "скуадра адзурра" проведет встречу с Молдовой, после чего 16 ноября сразится в Милане с Норвегией. 

Федерико Кьеза
Федерико Кьеза на тренировке. Фото: Reuters/Phil Noble

Кто не поможет сборной Италии

Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо объявил, что Федерико Кьеза пропустит два ближайших матча. Полузащитник несколько лет был одним из лидеров "скуадры адзурры", но в последний раз выступал за нее еще в 2024 году. На этот раз запасной футболист "Ливерпуля" тоже отказался от вызова в сборную Италии. Наставник команды не объяснил причин. 

"Я часто общаюсь с Кьезой, нам просто нужно уважать решения, которые мы оба принимаем, и мотивы, которыми мы руководствуемся. Мне больше нечего сказать", — объяснил Гаттузо. 

После шести матчей сборная Италии идет на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026. "Скуадра адзурра" отстает от Норвегии на три балла. 

Напомним, сборная Украины тоже готовится к важным поединкам отбора, которые можно будет посмотреть в прямом эфире. 

А жена одного из лидеров "сине-желтых" поразила кадрами соблазнительной фотосессии. 

спорт футбол Дженнаро Гаттузо ЧМ-2026 по футболу Федерико Кьеза Сборная Италии по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
