Кьеза отказал Гаттузо от вызова в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо лишился еще одного важного игрока перед поединками отбора на чемпионат мира. После травмы Мойзе Кина "скуадра адзурра" узнала еще одну негативную новость.

Федерико Кьеза не сыграет в двух ближайших поединках за национальную команду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В ноябре сборной Италии предстоит сыграть два поединка в рамках отбора на Кубок Мира-2026. Уже 13 ноября в Кишиневе "скуадра адзурра" проведет встречу с Молдовой, после чего 16 ноября сразится в Милане с Норвегией.

Кто не поможет сборной Италии

Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо объявил, что Федерико Кьеза пропустит два ближайших матча. Полузащитник несколько лет был одним из лидеров "скуадры адзурры", но в последний раз выступал за нее еще в 2024 году. На этот раз запасной футболист "Ливерпуля" тоже отказался от вызова в сборную Италии. Наставник команды не объяснил причин.

"Я часто общаюсь с Кьезой, нам просто нужно уважать решения, которые мы оба принимаем, и мотивы, которыми мы руководствуемся. Мне больше нечего сказать", — объяснил Гаттузо.

После шести матчей сборная Италии идет на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026. "Скуадра адзурра" отстает от Норвегии на три балла.

Напомним, сборная Украины тоже готовится к важным поединкам отбора, которые можно будет посмотреть в прямом эфире.

