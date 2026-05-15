Головна Спорт Лідер збірної Нідерландів не зіграє на ЧС-2026

Дата публікації: 15 травня 2026 20:15
Де Лігт не зіграє на ЧС-2026 через складну операцію
Маттейс де Лігт на базі "Манчестер Юнайтед". Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Захисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт не зможе зіграти на чемпіонаті світу-2026. Після декількох місяців лікування йому довелося перенести операцію на спині. Гравець зізнався, що розчарований неможливістю допомогти клубу і національній команді.

Про причину відмови від поїздки на Кубок Світу сам футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

Травма спини турбувала 26-річного Маттейса Де Лігта протягом тривалого часу. Востаннє захисник виходив на поле ще 30 листопада минулого року. У нинішньому сезоні захисник провів лише 14 матчів у всіх турнірах та забив один гол. Відновлення гравця може затягнутися до початку наступного клубного сезону.

Єдиний варіант для Де Лігта

Після операції футболіст заявив, що іншого рішення для продовження кар'єри у нього не залишалося. Нідерландський футболіст зазначив, що останні півроку проходив складне лікування і намагався уникнути хірургічного втручання. Однак медичний штаб дійшов висновку, що операція залишається єдиним шансом на повноцінне відновлення.

Маттейс Де Лігт виступає за "Манчестер Юнайтед" із 2025 року після переходу з мюнхенської "Баварії". Раніше захисник також грав за "Аякс" та "Ювентус", де вважався одним із найкращих молодих гравців Європи. Втрата Де Лігта стала серйозним ударом для збірної Нідерландів перед Мундіалем.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
