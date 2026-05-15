Де Лігт не зіграє на ЧС-2026 через складну операцію

Маттейс де Лігт на базі "Манчестер Юнайтед". Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Захисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт не зможе зіграти на чемпіонаті світу-2026. Після декількох місяців лікування йому довелося перенести операцію на спині. Гравець зізнався, що розчарований неможливістю допомогти клубу і національній команді.

Про причину відмови від поїздки на Кубок Світу сам футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

Травма спини турбувала 26-річного Маттейса Де Лігта протягом тривалого часу. Востаннє захисник виходив на поле ще 30 листопада минулого року. У нинішньому сезоні захисник провів лише 14 матчів у всіх турнірах та забив один гол. Відновлення гравця може затягнутися до початку наступного клубного сезону.

Єдиний варіант для Де Лігта

Після операції футболіст заявив, що іншого рішення для продовження кар'єри у нього не залишалося. Нідерландський футболіст зазначив, що останні півроку проходив складне лікування і намагався уникнути хірургічного втручання. Однак медичний штаб дійшов висновку, що операція залишається єдиним шансом на повноцінне відновлення.

Маттейс Де Лігт виступає за "Манчестер Юнайтед" із 2025 року після переходу з мюнхенської "Баварії". Раніше захисник також грав за "Аякс" та "Ювентус", де вважався одним із найкращих молодих гравців Європи. Втрата Де Лігта стала серйозним ударом для збірної Нідерландів перед Мундіалем.

