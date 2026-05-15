Де Лигт не сыграет на ЧМ-2026 из-за сложной операции

Лидер сборной Нидерландов не сыграет на ЧМ-2026
Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт не сможет сыграть на чемпионате мира-2026. После нескольких месяцев лечения ему пришлось перенести операцию на спине. Игрок признался, что разочарован невозможностью помочь клубу и национальной команде.
О причине отказа от поездки на Кубок Мира сам футболист написал на своей странице в Instagram.
Травма спины беспокоила 26-летнего Маттейса Де Лигта на протяжении длительного времени. В последний раз защитник выходил на поле еще 30 ноября прошлого года. В нынешнем сезоне защитник провел только 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Восстановление игрока может затянуться до начала следующего клубного сезона.
Единственный вариант для Де Лигта
После операции футболист заявил, что другого решения для продолжения карьеры у него не оставалось. Нидерландский футболист отметил, что последние полгода проходил сложное лечение и пытался избежать хирургического вмешательства. Однако медицинский штаб пришел к выводу, что операция остается единственным шансом на полноценное восстановление.
Маттейс Де Лигт выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2025 года после перехода из мюнхенской "Баварии". Ранее защитник также играл за "Аякс" и "Ювентус", где считался одним из лучших молодых игроков Европы. Потеря Де Лигта стала серьезным ударом для сборной Нидерландов перед Мундиалем.
