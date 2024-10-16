Трубін увійшов до списку найкращих гравців Ліги націй

Анатолій Трубін у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У рамках жовтневих матчів Ліги Націй збірна України набрала чотири бали. Один із футболістів команди увійшов до символічної збірної четвертого раунду турніру.

Головними героями Ліги Націй у жовтні стали австрійські гравці, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіштовхнувся із великою кількістю травмованих гравців напередодні двох жовтневих матчів у Лізі Націй. Попри це "синьо-жовті" зуміли здобути перемогу над Грузією (1:0) і зіграти внічию з Чехією (1:1). Збірна України, як і раніше, посідає останнє місце у своєму квартеті, але зберігає шанси на підвищення у класі.

Трубін у матчі зі збірною Чехії. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Символічна збірна туру

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін декілька разів урятував ворота своєї команди у матчі з Чехією. Він увійшов до списку найкращих футболістів турніру у жовтні.

Трубін у символічній збірній Ліги Націй. Фото: скриншот УЄФА

Головним ньюсмейкером жовтневих матчів у Лізі Націй стала збірна Австрії. Спочатку вона розгромила Казахстан (4:0), потім з великим рахунком обіграла Норвегію (5:1). Підопічні Ральфа Рангніка набрали сім балів і посідають друге місце у турнірній таблиці свого квартету, де одразу три команди набрали по сім балів.

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