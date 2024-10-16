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Лидер сборной Украины попал в символическую сборную Лиги наций

16 октября 2024 16:23
Станислав Костюк - Редактор
Трубин вошел в список лучших игроков Лиги наций
Анатолий Трубин в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станислав Костюк - Редактор

В рамках октябрьских матчей Лиги Наций сборная Украины набрала четыре балла. Один из футболистов команды вошел в символическую сборную четвертого раунда турнира. 

Главными героями Лиги Наций в октябре стали австрийские игроки, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с большим количеством травмированных игроков накануне двух октябрьских матчей в Лиге Наций. Несмотря на это "сине-желтые" сумели одержать победу над Грузией (1:0) и сыграть вничью с Чехией (1:1). Сборная Украины по-прежнему занимает последнее место в своем квартете, но сохраняет шансы на повышение в классе. 

Анатолий Трубин
Трубин в матче со сборнрой Чехии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Символическая сборная тура 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин несколько раз спас ворота своей команды в матче с Чехией. Он вошел в список лучших футболистов турнира в октябре. 

Символическая сборная Лиги наций
Трубин в символической сборной Лиги наций. Фото: скриншот УЕФА

Главным ньюсмейкером октябрьских матчей в Лиге наций стала сборная Австрии. Сначала она разгромила Казахстан (4:0), затем с крупным счетом обыграла Норвегию (5:1). Подопечные Ральфа Рангника набрали семь баллов и занимают второе место в турнирной таблице своего квартета, где сразу три команды набрали по семь баллов. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать футболистом итальянского клуба уже зимой следующего года. 

А бывший футболист "сине-желтых" Ярослав Ракицкий вел переговоры о покупке одного из украинских клубов. 

Легкоатлетка Юлия Левченко продемонстрировала, как выглядит в женственном обтягивающем платье. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Анатолий Трубин

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