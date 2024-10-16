Трубин вошел в список лучших игроков Лиги наций

Анатолий Трубин в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В рамках октябрьских матчей Лиги Наций сборная Украины набрала четыре балла. Один из футболистов команды вошел в символическую сборную четвертого раунда турнира.

Главными героями Лиги Наций в октябре стали австрийские игроки, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с большим количеством травмированных игроков накануне двух октябрьских матчей в Лиге Наций. Несмотря на это "сине-желтые" сумели одержать победу над Грузией (1:0) и сыграть вничью с Чехией (1:1). Сборная Украины по-прежнему занимает последнее место в своем квартете, но сохраняет шансы на повышение в классе.

Трубин в матче со сборнрой Чехии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Символическая сборная тура

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин несколько раз спас ворота своей команды в матче с Чехией. Он вошел в список лучших футболистов турнира в октябре.

Трубин в символической сборной Лиги наций. Фото: скриншот УЕФА

Главным ньюсмейкером октябрьских матчей в Лиге наций стала сборная Австрии. Сначала она разгромила Казахстан (4:0), затем с крупным счетом обыграла Норвегию (5:1). Подопечные Ральфа Рангника набрали семь баллов и занимают второе место в турнирной таблице своего квартета, где сразу три команды набрали по семь баллов.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать футболистом итальянского клуба уже зимой следующего года.

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