Україна
Лискун позбавили всіх нагород після переходу в громадянство РФ

Лискун позбавили всіх нагород після переходу в громадянство РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 18:18
Лискун виключили зі збірної та позбавили всіх титулів через втечу до РФ
Колишня українська спортсменка Софія Лискун. Фото: Instagram

Федерація України зі стрибків у воду на екстреному засіданні Виконкому одноголосно проголосувала за позбавлення Софії Лискун усіх звань та нагород, завойованих під егідою організації.

Рішення зумовлене переходом спортсменки до російського громадянства, що Федерація назвала порушенням спортивних та етичних норм, повідомляє пресслужба організації.

Читайте також:

Окрім анулювання регалій, Лискун було негайно виключено зі складу національної збірної. Федерація також заявила про намір звернутися в міжнародні інстанції з вимогою застосувати до спортсменки карантинний період відповідно до міжнародних правил.

София Лискун
Стрибок Софії Лискун. Фото: Instagram

Чим пояснюється рішення Федерації

Раніше міністр молоді та спорту України Матвій Бідний підкреслював, що домагатися дискваліфікації Лискун на міжнародних змаганнях є принциповою позицією держави. На тлі публічних заяв спортсменки про "проблеми з тренерами" Федерація наголосила на необхідності однозначної та своєчасної реакції.

Софія Лискун народилася в Луганську й до 2025 року стабільно виступала за збірну України. На чемпіонаті Європи-2025 вона виборола дві медалі, а загалом у її активі 12 нагород світового та європейського рівня. Останніми стартами під українським прапором для неї стали чемпіонати Європи та світу, що завершилися влітку 2025 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська біатлоністка Юлія Джима не зможе виступати до кінця року.

Колишній футболіст Артем Мілевський відверто розповів про причини відсутності виклику в центр ТЦК і СП.

скандал спорт Плавання російські спортсмени Софія Лискун
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
