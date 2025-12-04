Видео
Главная Спорт Лискун лишили всех наград после перехода в гражданство РФ

Лискун лишили всех наград после перехода в гражданство РФ

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 18:18
Лискун исключили из сборной и лишили всех титулов из-за бегства в РФ
Бывшая украинская спортсменка София Лискун. Фото: Instagram

Федерация Украины по прыжкам в воду на экстренном заседании Исполкома единогласно проголосовала за лишение Софии Лискун всех званий и наград, завоеванных под эгидой организации.

Решение обусловлено переходом спортсменки к российскому гражданству, что Федерация назвала нарушением спортивных и этических норм, сообщает пресс-служба организации.

Читайте также:

Помимо аннулирования регалий, Лискун была немедленно исключена из состава национальной сборной. Федерация также заявила о намерении обратиться в международные инстанции с требованием применить к спортсменке карантинный период в соответствии с международными правилами. 

София Лискун
Прыжок Софии Лискун. Фото: Instagram

Чем объясняется решение Федерации

Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный подчеркивал, что добиваться дисквалификации Лискун на международных соревнованиях является принципиальной позицией государства. На фоне публичных заявлений спортсменки о "проблемах с тренерами" Федерация отметила необходимость однозначной и своевременной реакции.

София Лискун родилась в Луганске и до 2025 года стабильно выступала за сборную Украины. На чемпионате Европы-2025 она завоевала две медали, а всего в ее активе 12 наград мирового и европейского уровня. Последними стартами под украинским флагом для нее стали чемпионаты Европы и мира, завершившиеся летом 2025 года. 

Напомним, ранее стало известно, что украинская биатлонистка Юлия Джима не сможет выступать до конца года. 

Бывший футболист Артем Милевский откровенно рассказал о причинах отсутствия вызова в центр ТЦК и СП. 

скандал спорт Плавание российские спортсмены София Лыскун
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
