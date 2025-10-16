Любенович здивував вибором країни для продовження роботи

Желько Любенович (ліворуч) та Юрій Вернидуб. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Колишній наставник українських клубів "Минай" та "Ворскла" Володимир Любенович близький до повернення в тренерську роботу.

За інформацією "ТаТоТаке", 44-річний фахівець найближчими днями підпише контракт із новим клубом.

Реклама

Читайте також:

Желько Любенович перебуває в Грузії, де вже провів фінальні переговори з представниками місцевої команди. Новим місцем його роботи стане "Гагра", що посідає шосте місце в турнірній таблиці національної ліги.

Желько Любенович під час роботи. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Що чекає на Любеновича

Тренер самостійно формує штаб і не планує запрошувати українських асистентів. Контракт із "Гагрою" розрахований до кінця сезону з опцією продовження ще на рік, якщо команда покаже позитивну динаміку в грі та результатах.

За час роботи в Україні сербський фахівець очолював "Минай" та "Ворсклу", де зумів стабілізувати гру і налагодити дисципліну в роздягальні. У "Ворсклі" Любенович довів команду до зони єврокубків, а в "Минаї" врятував клуб від вильоту з УПЛ у кризовий сезон. До цього входив до тренерського штабу полтавців у ролі асистента Василя Сачка.

Нагадаємо, у володаря "Золотого м'яча" Усмана Дембеле можуть початися серйозні проблеми у французькому "ПСЖ".

Тренер італійської команди "Дженоа" поділився думкою про гру Руслана Маліновського за збірну України.