Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Любенович близький до підписання контракту з клубом із Грузії

Любенович близький до підписання контракту з клубом із Грузії

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 13:01
Любенович здивував вибором країни для продовження роботи
Желько Любенович (ліворуч) та Юрій Вернидуб. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Колишній наставник українських клубів "Минай" та "Ворскла" Володимир Любенович близький до повернення в тренерську роботу.

За інформацією "ТаТоТаке", 44-річний фахівець найближчими днями підпише контракт із новим клубом.

Реклама
Читайте також:

Желько Любенович перебуває в Грузії, де вже провів фінальні переговори з представниками місцевої команди. Новим місцем його роботи стане "Гагра", що посідає шосте місце в турнірній таблиці національної ліги.

Желько Любенович
Желько Любенович під час роботи. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Що чекає на Любеновича

Тренер самостійно формує штаб і не планує запрошувати українських асистентів. Контракт із "Гагрою" розрахований до кінця сезону з опцією продовження ще на рік, якщо команда покаже позитивну динаміку в грі та результатах.

За час роботи в Україні сербський фахівець очолював "Минай" та "Ворсклу", де зумів стабілізувати гру і налагодити дисципліну в роздягальні. У "Ворсклі" Любенович довів команду до зони єврокубків, а в "Минаї" врятував клуб від вильоту з УПЛ у кризовий сезон. До цього входив до тренерського штабу полтавців у ролі асистента Василя Сачка.

Нагадаємо, у володаря "Золотого м'яча" Усмана Дембеле можуть початися серйозні проблеми у французькому "ПСЖ".

Тренер італійської команди "Дженоа" поділився думкою про гру Руслана Маліновського за збірну України.

спорт футбол Грузія тренер Желько Любенович
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації