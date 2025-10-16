Любенович удивил выбором страны для продолжения работы

Желько Любенович (слева) и Юрий Вернидуб. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Бывший наставник украинских клубов "Минай" и "Ворскла" Владимир Любенович близок к возвращению в тренерскую работу.

По информации "ТаТоТаке", 44-летний специалист в ближайшие дни подпишет контракт с новым клубом.

Реклама

Читайте также:

Желько Любенович находится в Грузии, где уже провел финальные переговоры с представителями местной команды. Новым местом его работы станет "Гагра", занимающая шестое место в турнирной таблице национальной лиги.

Желько Любенович во время работы. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Что ждет Любеновича

Тренер самостоятельно формирует штаб и не планирует приглашать украинских ассистентов. Контракт с "Гагрой" рассчитан до конца сезона с опцией продления ещё на год, если команда покажет положительную динамику в игре и результатах.

За время работы в Украине сербский специалист возглавлял "Минай" и "Ворсклу", где сумел стабилизировать игру и наладить дисциплину в раздевалке. В "Ворскле" Любенович довел команду до зоны еврокубков, а в "Минае" спас клуб от вылета из УПЛ в кризисный сезон. До этого входил в тренерский штаб полтавчан в роли ассистента Василия Сачко.

Напомним, у обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле могут начаться серьезные проблемы во французском "ПСЖ".

Тренер итальянской команды "Дженоа" поделился мнением об игре Руслана Малиновского за сборную Украины.