Любенович удивил выбором страны для продолжения работы

Любенович близок к подписанию контракта с клубом из Грузии
Бывший наставник украинских клубов "Минай" и "Ворскла" Владимир Любенович близок к возвращению в тренерскую работу.
По информации "ТаТоТаке", 44-летний специалист в ближайшие дни подпишет контракт с новым клубом.
Желько Любенович находится в Грузии, где уже провел финальные переговоры с представителями местной команды. Новым местом его работы станет "Гагра", занимающая шестое место в турнирной таблице национальной лиги.
Что ждет Любеновича
Тренер самостоятельно формирует штаб и не планирует приглашать украинских ассистентов. Контракт с "Гагрой" рассчитан до конца сезона с опцией продления ещё на год, если команда покажет положительную динамику в игре и результатах.
За время работы в Украине сербский специалист возглавлял "Минай" и "Ворсклу", где сумел стабилизировать игру и наладить дисциплину в раздевалке. В "Ворскле" Любенович довел команду до зоны еврокубков, а в "Минае" спас клуб от вылета из УПЛ в кризисный сезон. До этого входил в тренерский штаб полтавчан в роли ассистента Василия Сачко.
