Главная Спорт Любенович близок к подписанию контракта с клубом из Грузии

Любенович близок к подписанию контракта с клубом из Грузии

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 13:01
Любенович удивил выбором страны для продолжения работы
Желько Любенович (слева) и Юрий Вернидуб. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Бывший наставник украинских клубов "Минай" и "Ворскла" Владимир Любенович близок к возвращению в тренерскую работу.

По информации "ТаТоТаке", 44-летний специалист в ближайшие дни подпишет контракт с новым клубом.

Читайте также:

Желько Любенович находится в Грузии, где уже провел финальные переговоры с представителями местной команды. Новым местом его работы станет "Гагра", занимающая шестое место в турнирной таблице национальной лиги. 

Желько Любенович
Желько Любенович во время работы. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Что ждет Любеновича 

Тренер самостоятельно формирует штаб и не планирует приглашать украинских ассистентов. Контракт с "Гагрой" рассчитан до конца сезона с опцией продления ещё на год, если команда покажет положительную динамику в игре и результатах.

За время работы в Украине сербский специалист возглавлял "Минай" и "Ворсклу", где сумел стабилизировать игру и наладить дисциплину в раздевалке. В "Ворскле" Любенович довел команду до зоны еврокубков, а в "Минае" спас клуб от вылета из УПЛ в кризисный сезон. До этого входил в тренерский штаб полтавчан в роли ассистента Василия Сачко. 

Напомним, у обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле могут начаться серьезные проблемы во французском "ПСЖ". 

Тренер итальянской команды "Дженоа" поделился мнением об игре Руслана Малиновского за сборную Украины. 

спорт футбол Грузия тренер Желько Любенович
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
