Йовичевич вернулся к работе — новый клуб и украинский след

Бывший наставник донецкого "Шахтера" и "Днепра-1" Игор Йовичевич возобновил карьеру в Европе. Теперь 51-летний хорват подписал контракт с польским "Видзевом".

Эта команда завершила прошлый сезон в середине таблицы местной Экстраклассы, сообщает портал Новини.LIVE.

Соглашение Игора Йовичевича с его новым клубом рассчитано до июня 2027 года. Финансовые детали сделки стороны решили не разглашать. Руководство "Видзева" рассчитывает, что наставник поможет стабилизировать результаты и вывести команду в еврокубки.

Помогать тренеру будут специалисты, с которыми он уже работал ранее. В штаб вошли украинцы Юрий Беньо и Андрей Ханас, а также испанец Хавьер Лобо. Вся команда сопровождала Йовичевича в проектах "Шахтера" и "Лудогорца".

Новый вызов для Йовичевича

Во время работы в Украине Игор Йовичевич вывел "Днепр-1" в еврокубки, а с "Шахтером" стал чемпионом Украины сезона 2022/23. С болгарским "Лудогорцем" он выиграл национальный чемпионат и Суперкубок, закрепив статус специалиста, способного строить команду под европейский стиль игры.

"Видзев" — один из самых известных клубов Польши с богатой историей. В 1980-х команда четыре раза становилась чемпионом страны и дважды играла в полуфинале европейских турниров — Кубка чемпионов и Кубка УЕФА. В разные годы цвета клуба защищали звезды польского футбола: Збигнев Бонек, Марек Циек, Томаш Хайто. После финансового кризиса и банкротства в начале 2010-х "Видзев" прошел путь от любительских лиг до возвращения в Экстраклассу, где снова борется за статус команды из верхней половины таблицы.

