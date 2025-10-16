Йовічевич повернувся до роботи — новий клуб та український слід

Ігор Йовічевіч у польському клубі. Фото: widzew.com

Колишній наставник донецького "Шахтаря" та "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч відновив кар'єру в Європі. Тепер 51-річний хорват підписав контракт із польським "Відзевом".

Ця команда завершила минулий сезон у середині таблиці місцевої Екстракласи, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Угода Ігора Йовічевича з його новим клубом розрахована до червня 2027 року. Фінансові деталі угоди сторони вирішили не розголошувати. Керівництво "Відзева" розраховує, що наставник допоможе стабілізувати результати та вивести команду в єврокубки.

Ігор Йовічевіч у Польщі. Фото: widzew.com

Допомагати тренеру будуть фахівці, з якими він уже працював раніше. До штабу увійшли українці Юрій Беньо та Андрій Ханас, а також іспанець Хав'єр Лобо. Уся команда супроводжувала Йовічевича в проєктах "Шахтаря" та "Лудогорця".

Новий виклик для Йовічевича

Під час роботи в Україні Ігор Йовічевіч вивів "Дніпро-1" у єврокубки, а з "Шахтарем" став чемпіоном України сезону 2022/23. З болгарським "Лудогорцем" він виграв національний чемпіонат та Суперкубок, закріпивши статус фахівця, здатного будувати команду під європейський стиль гри.

Ігор Йовічевіч під час роботи в "Шахтарі". Фото: УНІАН

"Відзев" — один із найвідоміших клубів Польщі з багатою історією. У 1980-х команда чотири рази ставала чемпіоном країни та двічі грала в півфіналі європейських турнірів — Кубка чемпіонів та Кубка УЄФА. У різні роки кольори клубу захищали зірки польського футболу: Збігнєв Бонек, Марек Цієк, Томаш Хайто. Після фінансової кризи та банкрутства на початку 2010-х "Відзев" пройшов шлях від аматорських ліг до повернення в Екстракласу, де знову бореться за статус команди з верхньої половини таблиці.

Нагадаємо, в Артема Довбика з'явився несподіваний варіант для продовження кар'єри в Італії.

Хавбек збірної України Руслан Маліновський удостоївся похвали від легендарного в минулому футболіста.

Краща половинка одного з лідерів збірної України продемонструвала ідеальну фігуру в відвертій сукні.