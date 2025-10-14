Фаулер пояснив, у чому унікальність кар'єри Ломаченка

Василь Ломаченко перед боєм. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Британський боксер Ентоні Фаулер розповів, кого вважає найвидатнішим представником аматорського рингу. За словами спортсмена, попри блискучу школу британського боксу, для нього еталоном завжди залишався українець Василь Ломаченко.

Фаулер на своїй сторінці в соцмережі X зазначив, що техніка, інтелект та рухи Ломаченка в аматорській кар'єрі були недосяжними.

Ентоні Фаулер нагадав, що українець став дворазовим олімпійським чемпіоном та володарем одного з найкращих балансів в історії: 396 перемог за однієї поразки.

Британець додав, що навіть після переходу в професіонали українець зумів підтвердити свій клас, завоювавши пояси в трьох вагових категоріях. За його словами, фінальний акорд кар'єри, яким стала перемога над Джорджем Камбососом у травні 2024 року, виявився гідним завершенням шляху чемпіона.

Фаулер пояснив, чому захоплюється Ломаченком

Британець підкреслив, що Ломаченко, попри непрості роки в профі, залишається прикладом для молодих боксерів. Він нагадав, що Василь навіть після поразок знаходив у собі сили повертатися та доводити, що талант — це ще й праця, а не тільки дар.

"Найкращий любитель усіх часів — Василь Ломаченко. Шкода, що його професійна кар'єра була не такою ж блискучою, але він все одно переміг Гейні. Його техніка та інтелект просто на іншому рівні. Для мене він залишиться еталоном боксу", — пояснив Фаулер.

