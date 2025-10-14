Видео
Спорт

Армия
Ломаченко назвали одним из лучших в истории бокса

Ломаченко назвали одним из лучших в истории бокса

Дата публикации 14 октября 2025 12:01
Фаулер объяснил, в чем уникальность карьеры Ломаченко
Василий Ломаченко перед боем. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Британский боксер Энтони Фаулер рассказал, кого считает величайшим представителем любительского ринга. По словам спортсмена, несмотря на блестящую школу британского бокса, для него эталоном всегда оставался украинец Василий Ломаченко.

Фаулер на своей странице в соцсети X отметил, что техника, интеллект и движение Ломаченко в любительской карьере были недосягаемыми.

Читайте также:

Энтони Фаулер напомнил, что украинец стал двукратным олимпийским чемпионом и обладателем одного из лучших балансов в истории: 396 побед при одном поражении. 

Британец добавил, что даже после перехода в профессионалы украинец сумел подтвердить свой класс, завоевав пояса в трех весовых категориях. По его словам, финальный аккорд карьеры, которым стала победа над Джорджем Камбососом в мае 2024 года, оказался достойным завершением пути чемпиона.

Фаулер объяснил, почему восхищается Ломаченко

Британец подчеркнул, что Ломаченко, несмотря на непростые годы в профи, остается примером для молодых боксеров. Он напомнил, что Василий даже после поражений находил в себе силы возвращаться и доказывать, что талант — это еще и труд, а не только дар.

"Лучший любитель всех времен — Василий Ломаченко. Жаль, что его профессиональная карьера была не такой же блестящей, но он все равно победил Хейни. Его техника и мышление просто на другом уровне. Для меня он останется эталоном бокса", — объяснил Фаулер.

Напомним, ранее бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал молодого футболиста, игрой которого восхищается. 

А президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко обратился к футболистам команды после победы над сборной Азербайджана. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
