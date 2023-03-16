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Лучано Спаллетті розповів про мету "Наполі" у Лізі чемпіонів

16 березня 2023 08:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лучано Спаллетті розповів про мету Наполі у Лізі чемпіонів
Італієць не вважає неаполітанську команду найкращою в Європі
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер італійського "Наполі" Лучано Спаллетті прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів.

Неаполітанці зуміли розгромити вдома "Айнтрахт" із рахунком 3:0, нагадує La Gazzetta dello Sport.

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Італійський "Наполі" обіграв німецький "Айнтрахт" із загальним рахунком 5:0 за підсумками двох матчів 1/8 Ліги чемпіонів. Наставник "партенопейців" Лучано Спаллетті скромно заперечує власний внесок в успіх італійської команди.

"Поєдинок у відповідь вийшов складним, але нам вдалося досягти історичної мети. "Айнтрахт" добре атакував. У "Наполі" були проблеми з командною грою через високий пресинг суперника. У другому таймі ми вже діяли як добре злагоджений механізм", — розповів Лучано Спаллетті.

"Манчестер Сіті" проти "Наполі"

Італійський тренер не вважає "Наполі" найсильнішою командою Європи, про що нещодавно заявив наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

"Це просто ігри розуму, які влаштовують, щоб чинити тиск на суперника. Чи може "Наполі" конкурувати з "Манчестер Сіті"? Вони здатні витратити 900 млн євро, ми витрачаємо вдесятеро менше. І тому є об'єктивні причини", пояснив  Лучано Спаллетті.

Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

Форвард мадридського "Реала" Карім Бензема отримав травму у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля". Він може не зіграти проти "Барселони".

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