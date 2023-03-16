Лучано Спаллетти назвал цель "Наполи" в Лиге чемпионов
Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.
Неаполитанцы сумели разгромить дома "Айнтрахт" со счетом 3:0, напоминает La Gazzetta dello Sport.
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Итальянский "Наполи" обыграл немецкий "Айнтрахт" с общим счетом 5:0 по итогам двух матчей 1/8 Лиги чемпионов. Наставник "партенопейцев" Лучано Спаллетти скромно отрицает собственный вклад в успех итальянской команды.
"Ответный поединок получился сложным, но нам удалось достигнуть исторической цели. "Айнтрахт" хорошо атаковал. У "Наполи" были проблемы с командной игрой из-за высокого прессинга соперника. Во втором тайме мы уже действовали как хорошо слаженный механизм", — рассказал Лучано Спаллетти.
Our final sub of the night— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) March 15, 2023
↩️ @victorosimhen9 ✈️
↪️ @simeonegiovanni
81 | #NapoliEintracht 3-0
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/75A0iBa7GI
"Манчестер Сити" против "Наполи"
Итальянский тренер не считает "Наполи" сильнейшей командой Европы, о чем недавно заявил наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
"Это просто игры разума, которые устраивают, чтобы оказать давление на соперника. Может ли "Наполи" конкурировать с "Манчестер Сити"? Они способны потратить 900 млн евро, мы тратим в десять раз меньше. И тому есть объективные причины", — объяснил Лучано Спаллетти.
Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема получил травму в ответном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Он может не сыграть против "Барселоны".