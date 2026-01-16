Відео
Головна Спорт Лунін отримав травму — що відомо

Лунін отримав травму — що відомо

Дата публікації: 16 січня 2026 20:21
Лунін отримав травму і знову потрапив до лазарету Реала
Андрій Лунін перед грою. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін знову не скористався шансом повернутися до основного складу "Реала". Новий тренер мадридської команди довіряє воротареві, але футболіста підвело здоров'я.

Лунін пропустить щонайменше найближчий матч "бланкос", повідомив у соцмережі X журналіст Маріо Кортегана.

Читайте також:

Український воротар Андрій Лунін зазнав ушкодження та тимчасово вибув зі складу команди. Травма вплинула на заявку мадридців на найближчий матч чемпіонату.

Андрей Лунин
Андрій Лунін у складі "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Коли Лунін повернеться на поле

За інформацією джерела, через пошкодження 26-річний голкіпер не був включений до складу "Реала" на гру Ла-Ліги проти "Леванте". Травму Лунін отримав у кубковому поєдинку з "Альбасете", після чого медичний штаб вирішив не ризикувати станом футболіста.

Очікується, що відновлення українця триватиме близько тижня, проте в клубі працюють над тим, щоб він встиг повернутися до матчу Ліги чемпіонів проти "Монако", який відбудеться 20 січня. У поточному сезоні Лунін провів три зустрічі у всіх турнірах та пропустив вісім м'ячів.

Нагадаємо, ще один футболіст збірної України може пропустити важливі поєдинки у складі національної команди.

Хавбек "Динамо" Валентин Рубчинський пояснив, що змінилося в команді після приходу тренера Ігоря Костюка.

спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Іспанська Ла Ліга травма
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
