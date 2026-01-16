Відео
Головна Спорт Збірна України може втратити ще одного важливого гравця

Збірна України може втратити ще одного важливого гравця

Дата публікації: 16 січня 2026 19:51
Травма Довбика може поставити хрест на його сезоні
Тренерський штаб збірної України. Фото: скріншот YouTube

Нападник "Роми" та збірної України Артем Довбик не допоможе національній команді в березневих матчах і ризикує більше не вийти на поле в поточному сезоні.

Український форвард готується до хірургічного втручання, яке має остаточно розв'язати тривалу проблему із сухожиллям, повідомив у соцмережі X Джанлука Ді Марцио.

Читайте також:

Рішення про операцію було ухвалено після рецидиву травми сухожилля прямого м'яза стегна. З урахуванням історії пошкоджень подібний сценарій у клубі вважали ймовірним, оскільки консервативне лікування вже не давало стабільного результату.

Артем Довбик
Артем Довбик у збірній України. Фото: скріншот YouTube

Що чекає на Артема Довбика

Очікується, що операція пройде у Фінляндії у Лассе Лемпайнена, одного з найавторитетніших фахівців у світі з травм сухожиль. Саме до нього все частіше звертаються футболісти, обираючи хірургічний шлях заради надійніших довгострокових наслідків і зниження ризику повторних ушкоджень.

Відновлення після такої операції зазвичай займає від чотирьох до п'яти місяців, що практично унеможливлює повернення Артема Довбика в цьому сезоні. Ситуація знову порушує питання про ризики форсованого повернення після травм, яке в підсумку може призвести до більш серйозного та тривалого простою як для клубу і збірної, так і для самого гравця.

Нагадаємо, футболіст "Динамо" порівняв методи роботи в команді Ігоря Костюка та Олександра Шовковського.

Захисник збірної України Олександр Зінченко теж може не взяти участі у відборі на ЧС-2026.

спорт футбол Збірна України з футболу Артем Довбик ЧС-2026 з футболу ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
