Травма Довбика может поставить крест на его сезоне

Тренерский штаб сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик не поможет национальной команде в мартовских матчах и рискует больше не выйти на поле в текущем сезоне.

Украинский форвард готовится к хирургическому вмешательству, которое должно окончательно решить затянувшуюся проблему с сухожилием, сообщил в соцсети X Джанлука Ди Марцио.

Реклама

Читайте также:

Решение об операции было принято после рецидива травмы сухожилия прямой мышцы бедра. С учетом истории повреждений подобный сценарий в клубе считали вероятным, поскольку консервативное лечение уже не давало стабильного результата.

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Что ждет Артема Довбика

Ожидается, что операция пройдет в Финляндии у Лассе Лемпайнена, одного из самых авторитетных специалистов в мире по травмам сухожилий. Именно к нему все чаще обращаются футболисты, выбирая хирургический путь ради более надежных долгосрочных последствий и снижения риска повторных повреждений.

Восстановление после такой операции обычно занимает от четырех до пяти месяцев, что практически исключает возвращение Артема Довбика в этом сезоне. Ситуация вновь поднимает вопрос о рисках форсированного возвращения после травм, которое в итоге может привести к более серьезному и длительному простою как для клуба и сборной, так и для самого игрока.

Напомним, футболист "Динамо" сравнил методы работы в команде Игоря Костюка и Александра Шовковского.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко тоже может не принять участия в отборе на ЧМ-2026.