Лунин получил травму и снова попал в лазарет Реала

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин снова не воспользовался шансом вернуться в основной состав "Реала". Новый тренер мадридской команды доверяет вратарю, но футболиста подвело здоровье.

Лунин пропустит как минимум ближайший матч "бланкос", сообщил в соцсети X журналист Марио Кортегана.

Украинский вратарь Андрей Лунин получил повреждение и временно выбыл из состава команды. Травма повлияла на заявку мадридцев на ближайший матч чемпионата.

Когда Лунин вернется на поле

По информации источника, из-за повреждения 26-летний голкипер не был включен в состав "Реала" на игру Ла-Лиги против "Леванте". Травму Лунин получил в кубковом поединке с "Альбасете", после чего медицинский штаб решил не рисковать состоянием футболиста.

Ожидается, что восстановление украинца займет около недели, однако в клубе работают над тем, чтобы он успел вернуться к матчу Лиги чемпионов против "Монако", который состоится 20 января. В текущем сезоне Лунин провел три встречи во всех турнирах и пропустил восемь мячей.

