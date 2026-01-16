Лунин получил травму и снова попал в лазарет Реала

Лунин получил травму — что известно
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин снова не воспользовался шансом вернуться в основной состав "Реала". Новый тренер мадридской команды доверяет вратарю, но футболиста подвело здоровье.
Лунин пропустит как минимум ближайший матч "бланкос", сообщил в соцсети X журналист Марио Кортегана.
Украинский вратарь Андрей Лунин получил повреждение и временно выбыл из состава команды. Травма повлияла на заявку мадридцев на ближайший матч чемпионата.
Когда Лунин вернется на поле
По информации источника, из-за повреждения 26-летний голкипер не был включен в состав "Реала" на игру Ла-Лиги против "Леванте". Травму Лунин получил в кубковом поединке с "Альбасете", после чего медицинский штаб решил не рисковать состоянием футболиста.
Ожидается, что восстановление украинца займет около недели, однако в клубе работают над тем, чтобы он успел вернуться к матчу Лиги чемпионов против "Монако", который состоится 20 января. В текущем сезоне Лунин провел три встречи во всех турнирах и пропустил восемь мячей.
