Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лунин получил травму — что известно

Лунин получил травму — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 20:21
Лунин получил травму и снова попал в лазарет Реала
Андрей Лунин перед игрой. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин снова не воспользовался шансом вернуться в основной состав "Реала". Новый тренер мадридской команды доверяет вратарю, но футболиста подвело здоровье. 

Лунин пропустит как минимум ближайший матч "бланкос", сообщил в соцсети X журналист Марио Кортегана. 

Реклама
Читайте также:

Украинский вратарь Андрей Лунин получил повреждение и временно выбыл из состава команды. Травма повлияла на заявку мадридцев на ближайший матч чемпионата. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Когда Лунин вернется на поле

По информации источника, из-за повреждения 26-летний голкипер не был включен в состав "Реала" на игру Ла-Лиги против "Леванте". Травму Лунин получил в кубковом поединке с "Альбасете", после чего медицинский штаб решил не рисковать состоянием футболиста.

Ожидается, что восстановление украинца займет около недели, однако в клубе работают над тем, чтобы он успел вернуться к матчу Лиги чемпионов против "Монако", который состоится 20 января. В текущем сезоне Лунин провел три встречи во всех турнирах и пропустил восемь мячей. 

Напомним, еще один футболист сборной Украины может пропустить важные поединки в составе национальной команды. 

Хавбек "Динамо" Валентин Рубчинский объяснил, что изменилось в команде после прихода тренера Игоря Костюка. 

спорт футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Испанская Ла Лига травма
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации