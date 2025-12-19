Лунін окреслив позицію гравців Реала щодо Хабі Алонсо

Андрій Лунін перед матчем. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін прокоментував перемогу команди у виїзному матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Талавери". Голкіпер зазначив, що перші раунди турніру традиційно даються непросто через специфіку виїздів, невеликі поля та високу мотивацію суперників.

Для мадридців було важливо зберігати максимальну концентрацію та серйозний підхід, навіть якщо по ходу зустрічі не всі елементи гри вдавалося реалізувати на високому рівні, заявив Лунін в інтерв'ю Okdiario.

Андрій Лунін підкреслив, що в Кубку Іспанії завжди можливі сюрпризи, про що свідчать ранні вильоти кількох команд Прімери. Голкіпер також звернув увагу на внутрішній стан команди та робочу атмосферу, зазначивши, що гравці повністю зосереджені на власних завданнях.

Андрій Лунін ловить м'яч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунін пояснив що потрібно "Реалу"

Український футболіст дав зрозуміти, що в колективі немає сумнівів щодо тренерського штабу, а всі зусилля спрямовані на виправлення ситуації в чемпіонаті та стабільний рух уперед. Футболісти підтримують Хабі Алонсо, а сам Лунін готовий слідувати всім вказівкам наставника.

"Для нас головне було пройти цей раунд і залишитися в турнірі. Я просто роблю свою роботу та намагаюся бути готовим у кожен момент матчу. Ми не звертаємо уваги на розмови з боку - команда єдина і розуміє, за який клуб грає", — заявив Лунін.

Наступний матч "Реал" проведе вже найближчої суботи в Мадриді проти "Севільї" в рамках чемпіонату Іспанії.

