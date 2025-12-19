Видео
Главная Спорт Лунин поддержал Хаби Алонсо в сложный для тренера период

Лунин поддержал Хаби Алонсо в сложный для тренера период

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 14:01
Лунин обозначил позицию игроков Реала по Хаби Алонсо
Андрей Лунин перед матчем. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу команды в выездном матче 1/16 финала Кубка Испании против "Талаверы". Голкипер отметил, что первые раунды турнира традиционно даются непросто из-за специфики выездов, небольших полей и высокой мотивации соперников.

Для мадридцев было важно сохранять максимальную концентрацию и серьезный подход, даже если по ходу встречи не все элементы игры удавалось реализовать на высоком уровне, заявил Лунин в интервью Okdiario

Читайте также:

Андрей Лунин подчеркнул, что в Кубке Испании всегда возможны сюрпризы, о чем свидетельствуют ранние вылеты нескольких команд Примеры. Голкипер также обратил внимание на внутреннее состояние команды и рабочую атмосферу, отметив, что игроки полностью сосредоточены на собственных задачах. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин  ловит мяч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунин объяснил что нужно "Реалу"

Украинский футболист дал понять, что в коллективе нет сомнений относительно тренерского штаба, а все усилия направлены на исправление ситуации в чемпионате и стабильное движение вперед. Футболисты поддерживают Хаби Алонсо, а сам Лунин готов следовать всем указаниям наставника. 

"Для нас главное было пройти этот раунд и остаться в турнире. Я просто делаю свою работу и стараюсь быть готовым в каждый момент матча. Мы не обращаем внимания на разговоры со стороны — команда едина и понимает, за какой клуб играет", — заявил Лунин. 

Следующий матч "Реал" проведет уже в ближайшую субботу в Мадриде против "Севильи" в рамках чемпионата Испании. 

Напомним, Мирон Маркевич поделился мнением о том, чего Игорь Костюк может добиться во главе "Динамо". 

Украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина не публично помогли ребенку, который нуждался в операции. 

спорт футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Хаби Алонсо
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
