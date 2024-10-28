Реал планує замінити Луніна після поразки від Барселони

Український голкіпер Андрій Лунін, його родина та керівництво "Реала" після підписання контракту. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін став жертвою обставин, коли через грубі помилки захисту пропустив від "Барселони" чотири м'ячі в 11-му турі чемпіонату Іспанії. Проте керівництво "вершкових" побачило помилки українця.

Саме після гри з "Барселоною" президент "Реала" Флорентіно Перес заявив, що йому потрібна більша конкуренція на позиції голкіпера, передає Realmadridexclusivo.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Реалу" та Луніну не по дорозі

Переглянувши ель-класико, Перес вирішив купити голкіпера "Лілля" Люке Шевальє.

Новий воротар має скласти конкуренцію Луніну за місце другого голкіпера. При цьому гравець "Лілля" допоможе клубу бути у безпеці, якщо українця хтось купить.

Люке Шевальє. Фото: "Лілль"

Цього сезону 22-річний перспективний француз Шевальє у 16 матчах пропустив 15 м'ячів і провів сім сухих ігор. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 млн євро.

Нагадаємо, захисник ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенко стане гравцем італійського клубу.

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