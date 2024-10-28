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Лунин настолько сильно разозлил боссов Реала, что ему ищут замену

28 октября 2024 17:57
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Реал планирует заменить Лунина после поражения от Барселоны
Украинский голкипер Андрей Лунин, его семья и руководство "Реала" после подписания контракта. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал жертвой обстоятельств, когда из-за грубых ошибок защиты пропустил от "Барселоны" четыре мяча в 11-м туре чемпионата Испании. Однако руководство "сливочных" увидело ошибки украинца.

Именно после игры с "Барселоной" президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что ему нужна большая конкуренция на позиции голкипера, передает Realmadridexclusivo.

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Андрей лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Реалу" и Лунину не по пути

Посмотрев эль-классико, Перес принял решение купить голкипера "Лилля" Люке Шевалье.

Новый вратарь должен составить конкуренцию Лунину за место второго голкипера. При этом игрок "Лилля" поможет клубу быть в безопасности, если украинца кто-то купит.

Андрею Лунину ищут замену
Люке Шевалье. Фото: "Лилль"

В текущем сезоне 22-летний перспективный француз Шевалье в 16 матчах пропустил 15 мячей и провел семь сухих матчей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

Напомним, защитник лиерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко станет игроком итальянского клуба.

Олимпийская чемпионка в командной сабле опубликовала свои привлекательные формы в соцсетях.

украинские легионеры (футбол) Реал Мадрид футбол Андрей Лунин Флорентино Перес

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