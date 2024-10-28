Реал планирует заменить Лунина после поражения от Барселоны

Украинский голкипер Андрей Лунин, его семья и руководство "Реала" после подписания контракта. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал жертвой обстоятельств, когда из-за грубых ошибок защиты пропустил от "Барселоны" четыре мяча в 11-м туре чемпионата Испании. Однако руководство "сливочных" увидело ошибки украинца.

Именно после игры с "Барселоной" президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что ему нужна большая конкуренция на позиции голкипера, передает Realmadridexclusivo.

Читайте также:

Андрей лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Реалу" и Лунину не по пути

Посмотрев эль-классико, Перес принял решение купить голкипера "Лилля" Люке Шевалье.

Новый вратарь должен составить конкуренцию Лунину за место второго голкипера. При этом игрок "Лилля" поможет клубу быть в безопасности, если украинца кто-то купит.

Люке Шевалье. Фото: "Лилль"

В текущем сезоне 22-летний перспективный француз Шевалье в 16 матчах пропустил 15 мячей и провел семь сухих матчей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

Напомним, защитник лиерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко станет игроком итальянского клуба.

Олимпийская чемпионка в командной сабле опубликовала свои привлекательные формы в соцсетях.