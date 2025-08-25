Лунін відмовився від переходу у відомий клуб з топовим тренером

Андрій Лунін. Фото: кадр з відео

Упродовж всього літнього трансферного вікна трансферні чутки "продавали" голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна в різноманітні клуби. Деякі з них виходили на гравця та нинішній клуб українця.

Одним із зацікавлених клубів був турецький "Фенербахче", якому Лунін відповів, передає портал Fotomaç.

Лунін вирішив свою долю

Український голкіпер ухвалив рішення відмовитися від трансферу до "Фенербахче". Джерело розповіло, що футболіст відхилив пропозицію турецького клубу через намір залишитися в мадридському гранді.

Цей вибір підкреслює бажання Луніна поборотися за місце в основі. У два попередніх сезони часто травмувався основний воротар Тібо Куртуа й Андрій сподівається на шанс в новому.

"Фенербахче" все ж планує розійтися з Домініком Ліваковичем та шукатиме йому заміну.

Минулого сезону Лунін провів 14 матчів за "Реал", пропустив 19 м'ячів, але в шести іграх відстояв без пропущених голів.

