Головна Спорт Лунін відповів на щедру пропозицію Фенербахче

Лунін відповів на щедру пропозицію Фенербахче

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 12:10
Лунін відмовився від переходу у відомий клуб з топовим тренером
Андрій Лунін. Фото: кадр з відео

Упродовж всього літнього трансферного вікна трансферні чутки "продавали" голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна в різноманітні клуби. Деякі з них виходили на гравця та нинішній клуб українця.

Одним із зацікавлених клубів був турецький "Фенербахче", якому Лунін відповів, передає портал Fotomaç.

Читайте також:
Андрей Лунин
Андрій Лунін. Фото: УАФ

Лунін вирішив свою долю

Український голкіпер ухвалив рішення відмовитися від трансферу до "Фенербахче". Джерело розповіло, що футболіст відхилив пропозицію турецького клубу через намір залишитися в мадридському гранді.

Цей вибір підкреслює бажання Луніна поборотися за місце в основі. У два попередніх сезони часто травмувався основний воротар Тібо Куртуа й Андрій сподівається на шанс в новому.

"Фенербахче" все ж планує розійтися з Домініком Ліваковичем та шукатиме йому заміну.

Минулого сезону Лунін провів 14 матчів за "Реал", пропустив 19 м'ячів, але в шести іграх відстояв без пропущених голів.

Нагадаємо, з київським "Динамо" почали перемовини щодо трансферу Владислава Ваната в топовий чемпіонат.

Українські зіркові спортсмени Андрій Шевченко та Олександр Усик зіграли благодійний матч для бригади Нацгвардії "Хартія".

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Фенербахче Андрій Лунін українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
