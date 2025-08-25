Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лунин ответил на щедрое предложение Фенербахче

Лунин ответил на щедрое предложение Фенербахче

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 12:10
Лунин отказался от перехода в известный клуб с топовым тренером
Андрей Лунин. Фото: кадр из видео

В течение всего летнего трансферного окна трансферные слухи "продавали" голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина в различные клубы. Некоторые из них выходили на игрока и нынешний клуб украинца.

Одним из заинтересованных клубов был турецкий "Фенербахче", которому Лунин ответил, передает портал Fotomaç.

Реклама
Читайте также:
Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: УАФ

Лунин решил свою судьбу

Украинский голкипер принял решение отказаться от трансфера в "Фенербахче". Источник рассказал, что футболист отклонил предложение турецкого клуба из-за намерения остаться в мадридском гранде.

Этот выбор подчеркивает желание Лунина побороться за место в основе. В два предыдущих сезона часто травмировался основной вратарь Тибо Куртуа и Андрей надеется на шанс в новом.

"Фенербахче" все же планирует разойтись с Домиником Ливаковичем и будет искать ему замену.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей за "Реал", пропустил 19 мячей, но в шести играх отстоял без пропущенных голов.

Напомним, с киевским "Динамо" начали переговоры по трансферу Владислава Ваната в топовый чемпионат.

Украинские звездные спортсмены Андрей Шевченко и Александр Усик сыграли благотворительный матч для бригады Нацгвардии "Хартия".

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Фенербахче Андрей Лунин украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации