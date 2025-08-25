Лунин отказался от перехода в известный клуб с топовым тренером

Андрей Лунин. Фото: кадр из видео

В течение всего летнего трансферного окна трансферные слухи "продавали" голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина в различные клубы. Некоторые из них выходили на игрока и нынешний клуб украинца.

Одним из заинтересованных клубов был турецкий "Фенербахче", которому Лунин ответил, передает портал Fotomaç.

Реклама

Читайте также:

Андрей Лунин. Фото: УАФ

Лунин решил свою судьбу

Украинский голкипер принял решение отказаться от трансфера в "Фенербахче". Источник рассказал, что футболист отклонил предложение турецкого клуба из-за намерения остаться в мадридском гранде.

Этот выбор подчеркивает желание Лунина побороться за место в основе. В два предыдущих сезона часто травмировался основной вратарь Тибо Куртуа и Андрей надеется на шанс в новом.

"Фенербахче" все же планирует разойтись с Домиником Ливаковичем и будет искать ему замену.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей за "Реал", пропустил 19 мячей, но в шести играх отстоял без пропущенных голов.

Напомним, с киевским "Динамо" начали переговоры по трансферу Владислава Ваната в топовый чемпионат.

Украинские звездные спортсмены Андрей Шевченко и Александр Усик сыграли благотворительный матч для бригады Нацгвардии "Хартия".