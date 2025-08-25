Лунин отказался от перехода в известный клуб с топовым тренером

Лунин ответил на щедрое предложение Фенербахче
В течение всего летнего трансферного окна трансферные слухи "продавали" голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина в различные клубы. Некоторые из них выходили на игрока и нынешний клуб украинца.
Одним из заинтересованных клубов был турецкий "Фенербахче", которому Лунин ответил, передает портал Fotomaç.
Лунин решил свою судьбу
Украинский голкипер принял решение отказаться от трансфера в "Фенербахче". Источник рассказал, что футболист отклонил предложение турецкого клуба из-за намерения остаться в мадридском гранде.
Этот выбор подчеркивает желание Лунина побороться за место в основе. В два предыдущих сезона часто травмировался основной вратарь Тибо Куртуа и Андрей надеется на шанс в новом.
"Фенербахче" все же планирует разойтись с Домиником Ливаковичем и будет искать ему замену.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей за "Реал", пропустил 19 мячей, но в шести играх отстоял без пропущенных голов.
