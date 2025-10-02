Луїс Енріке пояснив перемогу ПСЖ над Барселоною в Лізі чемпіонів

Луїс Енріке назвав причини перемоги над Барселоною
В другому турі основного раунду Ліги чемпіонів "Барселона" вдома програла "ПСЖ". Французи зіграли в цій грі без травмованих Усмана Дембеле, Дезері Дуе, Хвічі Кварцхелії та Маркіньоса, але з Іллею Забарним.
Після матчу головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке назвав причини перемоги, передає офіційний сайт УЄФА.
Енріке розповів про перемогу над рідною "Барселоною"
Головний тренер визнав, що перші 20 хвилин матчу були важкими, оскільки "Барселона" домінувала у володінні м’ячем, змушуючи "ПСЖ" працювати на відбій у захисті.
За словами Енріке, гол у відповідь додав команді впевненості, а рівний рахунок на табло в першому таймі зміцнив їх бойовий дух.
Тренер нагадав, що в другому таймі парижани вирвали перемогу, повторивши сценарій матчу за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема", де також переломили гру в останні хвилини.
"Я пишаюся їхньою грою. Грати тут складно, але ми впоралися з труднощами", — зазначив Енріке.
Також він високо оцінив рідну для себе "Барселону", назвавши її одним із головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів.
"Сам по собі цей результат не має вирішального значення. На такій ранній стадії турніру я не сумніваюся, що "Барселона", так само як і ми, залишатиметься серед головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів", — додав фахівець.
