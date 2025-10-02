Відео
Головна Спорт Луїс Енріке назвав причини перемоги над Барселоною

Луїс Енріке назвав причини перемоги над Барселоною

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 07:38
Луїс Енріке пояснив перемогу ПСЖ над Барселоною в Лізі чемпіонів
Луїс Енріке. Фото: Reuters

В другому турі основного раунду Ліги чемпіонів "Барселона" вдома програла "ПСЖ". Французи зіграли в цій грі без травмованих Усмана Дембеле, Дезері Дуе, Хвічі Кварцхелії та Маркіньоса, але з Іллею Забарним.

Після матчу головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке назвав причини перемоги, передає офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Енріке розповів про перемогу над рідною "Барселоною"

Головний тренер визнав, що перші 20 хвилин матчу були важкими, оскільки "Барселона" домінувала у володінні м’ячем, змушуючи "ПСЖ" працювати на відбій у захисті.

За словами Енріке, гол у відповідь додав команді впевненості, а рівний рахунок на табло в першому таймі зміцнив їх бойовий дух.

Тренер нагадав, що в другому таймі парижани вирвали перемогу, повторивши сценарій матчу за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема", де також переломили гру в останні хвилини.

"Я пишаюся їхньою грою. Грати тут складно, але ми впоралися з труднощами", — зазначив Енріке.

Також він високо оцінив рідну для себе "Барселону", назвавши її одним із головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів.

"Сам по собі цей результат не має вирішального значення. На такій ранній стадії турніру я не сумніваюся, що "Барселона", так само як і ми, залишатиметься серед головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів", — додав фахівець.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" взимку може залишитись без Олексія Гуцуляка, що вирішив покинути команду.

Раніше стало відомо, що сталося з російським воротарем Матвієм Сафоновим після переходу Забарного.

футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Барселона Луіс Енріке
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
