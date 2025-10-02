Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Луис Энрике назвал причины победы над Барселоной

Луис Энрике назвал причины победы над Барселоной

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 07:38
Луис Энрике объяснил победу ПСЖ над Барселоной в Лиге чемпионов
Луис Энрике. Фото: Reuters

Во втором туре основного раунда Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла "ПСЖ". Французы сыграли в этой игре без травмированных Усмана Дембеле, Дезери Дуэ, Хвичи Кварцхелии и Маркиньоса, но с Ильей Забарным.

После матча главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике назвал причины победы, передает официальный сайт УЕФА.

Реклама
Читайте также:

Энрике рассказал о победе над родной "Барселоной"

Главный тренер признал, что первые 20 минут матча были тяжелыми, поскольку "Барселона" доминировала во владении мячом, заставляя "ПСЖ" работать на отбой в защите.

По словам Энрике, ответный гол добавил команде уверенности, а равный счет на табло в первом тайме укрепил их боевой дух.

Тренер напомнил, что во втором тайме парижане вырвали победу, повторив сценарий матча за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма", где также переломили игру в последние минуты.

"Я горжусь их игрой. Играть здесь сложно, но мы справились с трудностями", — отметил Энрике.

Также он высоко оценил родную для себя "Барселону", назвав ее одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

"Сам по себе этот результат не имеет решающего значения. На такой ранней стадии турнира я не сомневаюсь, что "Барселона", так же как и мы, будет оставаться среди главных претендентов на победу в Лиге чемпионов", — добавил специалист.

Напомним, житомирское "Полесье" зимой может остаться без Алексея Гуцуляка, который решил покинуть команду.

Ранее стало известно, что произошло с российским вратарем Матвеем Сафоновым после перехода Забарного.

футбол Лига чемпионов ПСЖ Барселона Луис Энрике
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации