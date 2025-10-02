Луис Энрике объяснил победу ПСЖ над Барселоной в Лиге чемпионов

Луис Энрике. Фото: Reuters

Во втором туре основного раунда Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла "ПСЖ". Французы сыграли в этой игре без травмированных Усмана Дембеле, Дезери Дуэ, Хвичи Кварцхелии и Маркиньоса, но с Ильей Забарным.

После матча главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике назвал причины победы, передает официальный сайт УЕФА.

Главный тренер признал, что первые 20 минут матча были тяжелыми, поскольку "Барселона" доминировала во владении мячом, заставляя "ПСЖ" работать на отбой в защите.

По словам Энрике, ответный гол добавил команде уверенности, а равный счет на табло в первом тайме укрепил их боевой дух.

Тренер напомнил, что во втором тайме парижане вырвали победу, повторив сценарий матча за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма", где также переломили игру в последние минуты.

"Я горжусь их игрой. Играть здесь сложно, но мы справились с трудностями", — отметил Энрике.

Также он высоко оценил родную для себя "Барселону", назвав ее одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

"Сам по себе этот результат не имеет решающего значения. На такой ранней стадии турнира я не сомневаюсь, что "Барселона", так же как и мы, будет оставаться среди главных претендентов на победу в Лиге чемпионов", — добавил специалист.

