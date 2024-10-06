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Майк Тайсон у 58 років показав свою форму перед боєм — відео

6 жовтня 2024 07:45
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Майк Тайсон готується до бою з Джейком Полом — відео
Майк Тайсон спілкується з журналістами. Фото: Reuters/Ahmed Yosri
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Легендарний колишній чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон готується до бою з блогером Джейком Полом. Поєдинок заплановано на 15 листопада.

Не бентежить ветерана той факт, що опонент на 30 років молодший. За менш ніж 50 днів до бою ветеран показав, у якій перебуває формі.

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Тайсон опублікував відео, як готується разом із тренером Рафаелем Кордейро. Майк на рингу так сильно заганяв бразильського фахівця, що у того навіть збився подих.

Цікаво, що востаннє Тайсон з'являвся на рингу 2020 року у виставковому бою з Роєм Джонсом, де вони не визначили переможця. Через статус виставкового поєдинку він не увійшов до рекорду боксерів.

За свою кар'єру Тайсон виграв 50 поєдинків, 44 нокаутами, та ще шість боїв програв. Джейк має дев'ять перемог, шість дострокових, і одну поразку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Беринчик захищатиме чемпіонський титул 21 грудня у Саудівській Аравії на шоу Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2.

Також раніше Національний банк України ввів до обігу пам'ятні 5 гривень, присвячені перемозі Усика над Ф'юрі.

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