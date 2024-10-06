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Майк Тайсон в 58 лет показал свою форму перед боем — видео

6 октября 2024 07:45
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Майк Тайсон готовится к бою с Джейком Полом — видео
Майк Тайсон спілкується із журналістами. Фото: Reuters/Ahmed Yosri
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон готовится к бою с блогером Джейком Полом. Поединок запланирован на 15 ноября.

Не смущает ветерана тот факт, что оппонент на 30 лет моложе. За менее чем 50 дней до боя ветеран показал, в какой находится форме.

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Тайсон опубликовал видео, как готовится вместе с тренером Рафаэлем Кордейро. Майк на ринге так сильно загонял бразильского специалиста, что у того даже сбилось дыхание.\

Интересно, что в последний раз Тайсон появлялся на ринге в 2020 году в выставочном бою с Роем Джонсом, где они не определили победителя. Из-за статуса выставочного поединка он не вошел в рекорд боксеров.

За свою карьеру Тайсон выиграл 50 поединков, 44 нокаутами, и еще шесть боев проиграл. У Джейка девять побед, шесть досрочных, и одно поражение.

Напомним, ранее стало известно, что украинский чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик будет защищать чемпионский титул 21 декабря в Саудовской Аравии на шоу Александр Усик — Тайсон Фьюри 2.

Также ранее Национальный банк Украины ввел в обращение памятные 5 гривен, посвященные победе Усика над Фьюри.

бокс Майк Тайсон профессиональный бокс Джейк Пол Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

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