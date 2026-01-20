Конор Макгрегор відкрито кинув виклик контрактній системі UFC

Конор Макгрегор готовий повернутися в октагон. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор оголосив про намір почати переговори з промоції про новий контракт.

Ірландець дав зрозуміти, що вважає колишні умови застарілими й такими, що більше не відповідають поточній фінансовій моделі ліги, повідомляє MMA Fighting.

За словами Конора Макгрегора, ключовим фактором стала масштабна комерційна угода UFC із медіапартнером Paramount, після якої система pay-per-view фактично втратила колишнє значення. Контракт бійця був безпосередньо зав'язаний на доходи від PPV, і в нових реаліях, як він вважає, вимагає повного перегляду. Переговори з керівництвом промоції він планує почати в лютому.

Конор Макгрегор посилено тренується. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Чого домагається Макгрегор

При цьому Конор наголосив, що паралельно зосереджений на поверненні в спорт та активно готується до гучної події, яка має відбутися на території Білий дім. Ірландець зазначив, що повністю занурений у тренувальний процес, працює з тренерами та ігнорує зовнішній шум, концентруючись на фізичній формі та внутрішній дисципліні.

Останній офіційний бій Макгрегор провів у липні 2021 року, коли поступився Дастіну Пор'є на турнірі UFC 264 після перелому ноги в першому раунді. Відтоді ірландець не виходив у октагон, проте регулярно заявляє про намір повернутися і знову брати участь у великих комерційних та спортивних проєктах ліги.

