Конор Макгрегор открыто бросил вызов контрактной системе UFC

Конор Макгрегор готов вернуться в октагон. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о намерении начать переговоры с промоушеном о новом контракте.

Ирландец дал понять, что считает прежние условия устаревшими и больше не соответствующими текущей финансовой модели лиги, сообщает MMA Fighting.

По словам Конора Макгрегора, ключевым фактором стало масштабное коммерческое соглашение UFC с медиапартнером Paramount, после которого система pay-per-view фактически утратила прежнее значение. Контракт бойца был напрямую завязан на доходы от PPV, и в новых реалиях, как он считает, требует полного пересмотра. Переговоры с руководством промоушена он планирует начать в феврале.

Конор Макгрегор усиленно тренируется. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Чего добивается Макгрегор

При этом Конор подчеркнул, что параллельно сосредоточен на возвращении в спорт и активно готовится к громкому событию, которое должно пройти на территории Белый дом. Ирландец отметил, что полностью погружён в тренировочный процесс, работает с тренерами и игнорирует внешний шум, концентрируясь на физической форме и внутренней дисциплине.

Последний официальный бой Макгрегор провел в июле 2021 года, когда уступил Дастину Порье на турнире UFC 264 после перелома ноги в первом раунде. С тех пор ирландец не выходил в октагон, однако регулярно заявляет о намерении вернуться и вновь участвовать в крупных коммерческих и спортивных проектах лиги.

