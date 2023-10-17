Макрон відреагував на вбивство футбольних уболівальників у Бельгії
Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на вбивство шведських фанатів у сусідній Бельгії. Відповідальність за теракт взяв терорист "Ісламської держави".
Свою заяву Макрон зробив у соцмережах.
У Брюсселі ісламський терорист застрелив двох уболівальників збірної Швеції під час матчу із Бельгією у кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Макрон висловив слова співчуття
За словами Макрона, він дзвонив до прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо і висловив свою солідарність.
"Наша Європа вражена новим терактом ісламістів у Брюсселі.
Я розмовляв із прем'єр-міністром де Кроо, щоб висловити солідарність французів у цей жахливий момент, який переживає Брюссель.
Ми думаємо про жертв цього боягузливого нападу, а також про наших бельгійських і шведських друзів і поділяємо їхнє потрясіння", — написав Макрон.
Після інциденту матч зупинили за рахунку 1:1 та вболівальників евакуювали зі стадіону.
Після вбивства в мережі зловмисник, яким виявився 45-річний тунісець, записав відео, де заявив, що натхненний "Ісламською державою".
Під час поліцейської операції зловмисника застрелили вранці 17 жовтня.
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