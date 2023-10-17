Макрон відреагував на вбивство футбольних уболівальників у Бельгії

Еммануель Макрон. Фото: EMMANUEL DUNAND/Pool via REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на вбивство шведських фанатів у сусідній Бельгії. Відповідальність за теракт взяв терорист "Ісламської держави".

Свою заяву Макрон зробив у соцмережах.

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Макрон висловив слова співчуття

За словами Макрона, він дзвонив до прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо і висловив свою солідарність.

"Наша Європа вражена новим терактом ісламістів у Брюсселі.

Я розмовляв із прем'єр-міністром де Кроо, щоб висловити солідарність французів у цей жахливий момент, який переживає Брюссель.

Ми думаємо про жертв цього боягузливого нападу, а також про наших бельгійських і шведських друзів і поділяємо їхнє потрясіння", — написав Макрон.

Після інциденту матч зупинили за рахунку 1:1 та вболівальників евакуювали зі стадіону.

Після вбивства в мережі зловмисник, яким виявився 45-річний тунісець, записав відео, де заявив, що натхненний "Ісламською державою".

Під час поліцейської операції зловмисника застрелили вранці 17 жовтня.

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