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Макрон отреагировал на убийство футбольных болельщиков в Бельгии

17 октября 2023 11:25
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Агабекян Карен
редактор
Макрон отреагировал на убийство футбольных болельщиков в Бельгии
Эммануэль Макрон. Фото: EMMANUEL DUNAND/Pool via REUTERS
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на убийство шведских фанатов в соседней Бельгии. Ответственность за теракт взял террорист "Исламского государства".

Свое заявление Макрон сделал в соцсетях.

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По словам Макрона, он звонил премьер-министру Бельгии Александру Де Кроо и выразил свою солидарность.

"Наша Европа потрясена новым терактом исламистов в Брюсселе.

Я разговаривал с премьер-министром де Кроо, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель.

Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение", — написал Макрон.

После инцидента матч остановили при счете 1:1 и болельщиков эвакуировали со стадиона.

После убийства в сети злоумышленник, которым оказался 45-летний тунисец, записал видео, где заявил, что вдохновлен "Исламским Государством".

В ходе полицейской операции злоумышленника застрелили утром 17 октября.

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