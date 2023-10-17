Макрон отреагировал на убийство футбольных болельщиков в Бельгии
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на убийство шведских фанатов в соседней Бельгии. Ответственность за теракт взял террорист "Исламского государства".
Свое заявление Макрон сделал в соцсетях.
В Брюсселе исламский террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции во время матча с Бельгией в квалификации чемпионата Европы-2024.
Макрон высказал слова соболезнования
По словам Макрона, он звонил премьер-министру Бельгии Александру Де Кроо и выразил свою солидарность.
"Наша Европа потрясена новым терактом исламистов в Брюсселе.
Я разговаривал с премьер-министром де Кроо, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель.
Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение", — написал Макрон.
После инцидента матч остановили при счете 1:1 и болельщиков эвакуировали со стадиона.
После убийства в сети злоумышленник, которым оказался 45-летний тунисец, записал видео, где заявил, что вдохновлен "Исламским Государством".
В ходе полицейской операции злоумышленника застрелили утром 17 октября.
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