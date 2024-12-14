Максимов кардинально оновить склад Ворскли у зимове міжсезоння

Тренер "Ворскли" Юрій Максимов. Фото: пресслужба клубу

Юрій Максимов після повернення до "Ворскли" отримав від керівництва клубу згоду на будь-які кадрові рішення. Головний тренер полтавської команди має намір радикально змінити склад.

"Ворскла" найближчим часом працевлаштує одразу сім своїх гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Серія невдалих матчів "Ворскли" призвела до того, що у команді серйозно оновиться кадровий склад. Юрій Максимов уже підготував список футболістів, які продовжуватимуть кар'єри в інших командах.

Корнієнко повернеться до "Шахтаря". Фото: instagram.com/kornienko_vitya_/

Хто піде з "Ворскли"

Друге коло чемпіонату України у сезоні 2024/2025 полтавці розпочнуть без Деміра Шкріеля, Миколи Ковталюка, Артема Кулаковського, Олександра Чорноморця, Станіслава Пруса та Дмитра Черниша. Повернеться до "Шахтаря" орендований у донецького клубу Віктор Корнієнко.

Керівництво "Ворскли" підтримало це рішення Юрія Максимова. Полтавці програли в УПЛ три матчі поспіль і завершили першу половину сезону на 11 місці у турнірній таблиці.

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