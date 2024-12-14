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Максимов наполягає на продажу половини складу Ворскли

14 грудня 2024 14:39
Станіслав Костюк - Редактор
Максимов кардинально оновить склад Ворскли у зимове міжсезоння
Тренер "Ворскли" Юрій Максимов. Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Юрій Максимов після повернення до "Ворскли" отримав від керівництва клубу згоду на будь-які кадрові рішення. Головний тренер полтавської команди має намір радикально змінити склад.

"Ворскла" найближчим часом працевлаштує одразу сім своїх гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Серія невдалих матчів "Ворскли" призвела до того, що у команді серйозно оновиться кадровий склад. Юрій Максимов уже підготував список футболістів, які продовжуватимуть кар'єри в інших командах.

Віктор Корнієнко
Корнієнко повернеться до "Шахтаря". Фото: instagram.com/kornienko_vitya_/

Хто піде з "Ворскли"

Друге коло чемпіонату України у сезоні 2024/2025 полтавці розпочнуть без Деміра Шкріеля, Миколи Ковталюка, Артема Кулаковського, Олександра Чорноморця, Станіслава Пруса та Дмитра Черниша. Повернеться до "Шахтаря" орендований у донецького клубу Віктор Корнієнко.

Керівництво "Ворскли" підтримало це рішення Юрія Максимова. Полтавці програли в УПЛ три матчі поспіль і завершили першу половину сезону на 11 місці у турнірній таблиці.

Нагадаємо, колишній футболіст київського "Динамо" назвав причину, через яку не збирається повертатися до України.

Один з ексгравців збірної України найближчим часом може бути мобілізований після проходження ВЛК.

У мадридському "Реалі" обговорюють долю Карло Анчелотті, наставника іспанської команди можуть замінити.

спорт футбол Футбол трансфери Ворскла Віктор Корнієнко Юрій Максимов

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15:42 На фронті загинув актор одного з найдорожчих українських фільмів

15:32 У Львові відзначили десяту річницю громадської організації БУР

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