Максимов кардинально оновить склад Ворскли у зимове міжсезоння

Максимов наполягає на продажу половини складу Ворскли
Юрій Максимов після повернення до "Ворскли" отримав від керівництва клубу згоду на будь-які кадрові рішення. Головний тренер полтавської команди має намір радикально змінити склад.
"Ворскла" найближчим часом працевлаштує одразу сім своїх гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.
Серія невдалих матчів "Ворскли" призвела до того, що у команді серйозно оновиться кадровий склад. Юрій Максимов уже підготував список футболістів, які продовжуватимуть кар'єри в інших командах.
Хто піде з "Ворскли"
Друге коло чемпіонату України у сезоні 2024/2025 полтавці розпочнуть без Деміра Шкріеля, Миколи Ковталюка, Артема Кулаковського, Олександра Чорноморця, Станіслава Пруса та Дмитра Черниша. Повернеться до "Шахтаря" орендований у донецького клубу Віктор Корнієнко.
Керівництво "Ворскли" підтримало це рішення Юрія Максимова. Полтавці програли в УПЛ три матчі поспіль і завершили першу половину сезону на 11 місці у турнірній таблиці.
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