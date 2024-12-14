Максимов кардинально обновит состав Ворсклы в зимнее межсезонье

Тренер "Ворсклы" Юрий Максимов. Фото: пресс-служба клуба

Юрий Максимов после возвращения в "Ворсклу" получил от руководства клуба согласие на любые кадровые решения. Главный тренер полтавской команды намерен радикально изменить состав.

"Ворскла" в ближайшее время трудоустроит сразу семь своих игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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Корниенко вернется в "Шахтер". Фото: instagram.com/kornienko_vitya_/

Кто уйдет из "Ворсклы"

Второй круг чемпионата Украины в сезоне 2024/2025 полтавчане начнут без Демира Шкриеля, Николая Ковталюка, Артема Кулаковского, Александра Черноморца, Станислава Пруса и Дмитрия Черныша. Вернется в "Шахтер" арендованный у донецкого клуба Виктор Корниенко.

Руководство "Ворсклы" поддержало это решение Юрия Максимова. Полтавчане проиграли в УПЛ три матча подряд и завершили первую половину сезона на 11 месте в турнирной таблице.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" назвал причину, из-за которой не собирается возвращаться в Украину.

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