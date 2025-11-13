Максимов пояснив неоднозначне рішення Реброва

Юрій Максимов на тренерській лаві. Фото: Instagram

Відомий тренер Юрій Максимов поділився очікуванням від майбутнього протистояння збірних України та Франції. Фахівець вважає, що у команди Сергія Реброва є шанс набрати очки в матчі з підопічними Дідьє Дешама.

Максимов прокоментував неоднозначний вибір футболістів на цей поєдинок, повідомляє Sport.ua.

Колишній тренер "Ворскли", "Дніпра-1" та інших команд УПЛ Юрій Максимов з оптимізмом чекає на матч 5 туру відбору на Кубок Світу, в якому Франція прийме в Парижі Україну. Господарі поля випереджають "синьо-жовтих" на три бали та є беззаперечними фаворитами зустрічі.

Руслан Маліновський не потрапив до заявки на матч. Фото: instagram.com/uafukraine/

Як Максимов пояснив дії Реброва

Тренер упевнений, що збірна України може як мінімум не програти французам. Для цього необхідно якісно підійти до питання нейтралізації Кіліана Мбаппе, капітана та лідера "триколірних". Максимов заявив, що у тренерського штабу "синьо-жовтих" було достатньо часу, щоб вивчити манеру гри суперника, її сильні та слабкі сторони, після чого можна було скласти план на матч.

Також Максимов прокоментував рішення Реброва залишити поза заявкою на гру Маліновського та Матвієнка. Експерт вважає, що у наставника збірної України були вагомі причини для таких дій, а значить, тренер знає, що необхідно робити. Результат цієї ідеї вболівальники скоро зможуть побачити на полі.

