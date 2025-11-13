Відео
Максимов пояснив, як Україна може обіграти Францію

Максимов пояснив, як Україна може обіграти Францію

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 16:01
Оновлено: 16:19
Максимов пояснив неоднозначне рішення Реброва
Юрій Максимов на тренерській лаві. Фото: Instagram

Відомий тренер Юрій Максимов поділився очікуванням від майбутнього протистояння збірних України та Франції. Фахівець вважає, що у команди Сергія Реброва є шанс набрати очки в матчі з підопічними Дідьє Дешама.

Максимов прокоментував неоднозначний вибір футболістів на цей поєдинок, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Колишній тренер "Ворскли", "Дніпра-1" та інших команд УПЛ Юрій Максимов з оптимізмом чекає на матч 5 туру відбору на Кубок Світу, в якому Франція прийме в Парижі Україну. Господарі поля випереджають "синьо-жовтих" на три бали та є беззаперечними фаворитами зустрічі.

Руслан Малиновский
Руслан Маліновський не потрапив до заявки на матч. Фото: instagram.com/uafukraine/

Як Максимов пояснив дії Реброва

Тренер упевнений, що збірна України може як мінімум не програти французам. Для цього необхідно якісно підійти до питання нейтралізації Кіліана Мбаппе, капітана та лідера "триколірних". Максимов заявив, що у тренерського штабу "синьо-жовтих" було достатньо часу, щоб вивчити манеру гри суперника, її сильні та слабкі сторони, після чого можна було скласти план на матч.

Також Максимов прокоментував рішення Реброва залишити поза заявкою на гру Маліновського та Матвієнка. Експерт вважає, що у наставника збірної України були вагомі причини для таких дій, а значить, тренер знає, що необхідно робити. Результат цієї ідеї вболівальники скоро зможуть побачити на полі.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної України Михайло Мудрик може уникнути тривалої дискваліфікації.

Перед матчем з Ісландією "синьо-жовті" можуть опинитися в складній ситуації та зазнати серйозних кадрових проблем.

Збірна України з футзалу вже зіграла з Францією та продемонструвала команді Сергія Реброва позитивний приклад.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
