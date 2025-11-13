Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Максимов объяснил, как Украина может обыграть Францию

Максимов объяснил, как Украина может обыграть Францию

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 16:01
обновлено: 16:19
Максимов объяснил неоднозначное решение Реброва
Юрий Максимов на тренерской скамье. Фото: Instagram

Известный тренер Юрий Максимов поделился ожиданием от предстоящего противостояния сборных Украины и Франции. Специалист считает, что у команды Сергея Реброва есть шанс набрать очки в матче с подопечными Дидье Дешама. 

Максимов прокомментировал неоднозначный выбор футболистов на этот поединок, сообщает Sport.ua

Реклама
Читайте также:

Бывший тренер "Ворсклы", "Днепра-1" и других команд УПЛ Юрий Максимов с оптимизмом ждет матч 5 тура отбора на Кубок Мира, в котором Франция примет в Париже Украину. Хозяева поля опережают "сине-желтых" на три балла и являются безоговорочными фаворитами встречи. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский не попал в заявку на матч. Фото: instagram.com/uafukraine/

Как Максимов объяснил действия Реброва 

Тренер уверен, что сборная Украины может как минимум не проиграть французам. Для этого необходимо качественно подойти к вопросу нейтрализации Килиана Мбаппе, капитана и лидера "трехцветных". Максимов заявил, что у тренерского штаба "сине-желтых" было достаточно времени, чтобы изучить манеру игры соперника, ее сильные и слабые стороны, после чего можно было составить план на матч. 

Также Максимов прокомментировал решение Реброва оставить вне заявки на игру Малиновского и Матвиенко. Эксперт считает, что у наставника сборной Украины были веские причины для таких действий, а значит, тренер знает, что необходимо делать. Результат этой идеи болельщики скоро смогут увидеть на поле. 

Напомним, бывший футболист сборной Украины Михаил Мудрик может избежать длительной дисквалификации. 

Перед матчем с Исландией "сине-желтые" могут оказаться в сложной ситуации и испытать серьезные кадровые проблемы. 

Сборная Украины по футзалу уже сыграла с Францией и показала команде Сергея Реброва положительный пример. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Руслан Малиновский Юрий Максимов
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации