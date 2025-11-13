Максимов объяснил неоднозначное решение Реброва

Юрий Максимов на тренерской скамье. Фото: Instagram

Известный тренер Юрий Максимов поделился ожиданием от предстоящего противостояния сборных Украины и Франции. Специалист считает, что у команды Сергея Реброва есть шанс набрать очки в матче с подопечными Дидье Дешама.

Максимов прокомментировал неоднозначный выбор футболистов на этот поединок, сообщает Sport.ua.

Бывший тренер "Ворсклы", "Днепра-1" и других команд УПЛ Юрий Максимов с оптимизмом ждет матч 5 тура отбора на Кубок Мира, в котором Франция примет в Париже Украину. Хозяева поля опережают "сине-желтых" на три балла и являются безоговорочными фаворитами встречи.

Руслан Малиновский не попал в заявку на матч. Фото: instagram.com/uafukraine/

Как Максимов объяснил действия Реброва

Тренер уверен, что сборная Украины может как минимум не проиграть французам. Для этого необходимо качественно подойти к вопросу нейтрализации Килиана Мбаппе, капитана и лидера "трехцветных". Максимов заявил, что у тренерского штаба "сине-желтых" было достаточно времени, чтобы изучить манеру игры соперника, ее сильные и слабые стороны, после чего можно было составить план на матч.

Также Максимов прокомментировал решение Реброва оставить вне заявки на игру Малиновского и Матвиенко. Эксперт считает, что у наставника сборной Украины были веские причины для таких действий, а значит, тренер знает, что необходимо делать. Результат этой идеи болельщики скоро смогут увидеть на поле.

