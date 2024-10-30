Маліновський показав, як відновлюється після травми

Руслан Маліновський у матчі за "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський продовжує відновлюватись після тяжкої травми, яку він отримав у матчі за італійську команду "Дженоа".

Маліновський продемонстрував, як працює на тренуванні, на своїй сторінці в Instagram.

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Руслан Маліновський зазнав травми у матчі 5-го туру чемпіонату Італії, в якому "Дженоа" програла "Венеції". Український футболіст невдало настав на ногу та впав. У нього діагностували вивих та перелом суглоба правої кісточки.

Маліновський вже тренується

Досвідчений футболіст надовго потрапив у лазарет. Згідно з прогнозами лікарів, він уже не зможе вийти на поле у 2025 році. Однак не виключено, що Маліновський повернеться в гру трохи раніше за намічений термін.

Український півзахисник опублікував фотографію зі спортивної зали, де передає вболівальникам привіт. Маліновський продемонстрував, що його відновлення відбувається за планом. Руслан уже може тренуватись.

Руслан Маліновський у залі. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

За час відсутності Маліновського "Дженоа" відмовилася від підписання контракту з іншим футболістом збірної України. Віктор Коваленко не підійшов до італійської команди. Натомість футболістом "грифонів" став колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі, який підписав контракт терміном на рік.

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