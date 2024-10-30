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Малиновский готовится к возвращению на поле после тяжелой травмы

30 октября 2024 09:44
Станислав Костюк - Редактор
Малиновский показал, как восстанавливается после травмы
Руслан Малиновский в матче за "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, которую он получил в матче за итальянскую команду "Дженоа".

Малиновский продемонстрировал, как работает на тренировке, на своей странице в Instagram

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Руслан Малиновский получил травму в матче 5-го тура чемпионата Италии, в котором "Дженоа" проиграла "Венеции". Украинский футболист неудачно наступил на ногу и упал. У него диагностировали вывих и перелом сустава правой лодыжки.

Малиновский уже тренируется 

Опытный футболист надолго попал в лазарет. Согласно прогнозам врачей, он уже не сможет выйти на поле в 2025 году. Однако не исключено, что Малиновский вернется в игру немного раньше намеченного срока. 

Украинский полузащитник опубликовал фотографию из спортивного зала, на которой передает болельщикам привет. Малиновский продемонстрировал, что его восстановление проходит по плану. Руслан уже может тренироваться. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский в зале. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

За время отсутствия Малиновского "Дженоа" отказалась от подписания контракта с другим футболистом сборной Украины. Виктор Коваленко не подошел итальянской команде. Зато футболистом "грифонов" стал бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли, который подписал контракт сроком на год. 

Напомним, защитник сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. 

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Форвард "Баварии" Харри Кейн прокомментировал отказ Килиана Мбаппе получить "Золотую бутсу". 

футбол Сборная Украины по футболу спорт Руслан Малиновский Дженоа

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